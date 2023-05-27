元朗茶餐廳被揭用過期8個月牛油！食客懷疑刻意隱瞞　店方咁解釋

經營食肆若未能確保食物安全，無論出品如何美味也難以留住客人。有網民近日到元朗一間茶餐廳食早餐時，意外發現餐廳提供的盒裝牛油已過期8個月，遂即時向職員反映，沒想到職員了解後竟沒有任何解釋便返回廚房工作。相關帖文引來街坊討論，餐廳其後貼出聲明，指牛油每日由批發商供應，事件源於職員疏忽，未有檢查批次所致，目前已銷毀該批牛油及與供應商聯絡跟進，同時對引起食客恐慌致歉。



有網民近日到元朗一間茶餐廳食早餐時，意外發現餐廳提供的盒裝牛油已過期8個月。（fb「食在元朗」圖片）

有元朗街坊早前於facebook群組發文，指周日（21日）在區內1間茶餐廳食早餐時，聽到旁邊的食客向職員表示，店方提供的盒裝牛油已過期，當時職員表明會跟進。樓主遂查看其手上的牛油，竟發現到期日為2022年9月19日，即同樣已過期8個月，「起初我以為只係個別唔小心」，但後來他與其他食客交談，發現對方獲得的牛油同樣過期8個月，於是要求向餐廳負責人反映。

1名疑為餐廳負責人的男子了解事件，「廚房有個男人行埋嚟問我咩事，我向佢反映」，沒料對方得知事件反應冷淡，「佢回應我一句『啊…』，完了行返入廚房繼續工作」。負責人的反應令樓主質疑，餐廳是刻意隱瞞使用過期牛油的事實，不禁批評做法「十分無良」，又提醒一眾街坊注意，「我個人覺得佢哋係有心咁做，刻意入過期貨，大家去食嘢真係要留意下」。

負責人的冷淡反應令樓主質疑，餐廳是刻意隱瞞使用過期牛油的事實，不禁批評做法「十分無良」，又提醒一眾街坊注意。（fb「食在元朗」圖片）

帖文引來網民及街坊討論，有人認為使用過期牛油後果可大可小，建議樓主向食環署投訴，「其實可以即時報食環，或憑照片事後報食環投訴，等食環去巡查」、「理論上咁少嘅環節都能夠出錯，我真係唔能夠相信嗰間舖頭係唔知，如果情況屬實，應該向衛生署投訴，亦都唔會再幫襯啦」、「告知食環，要懲罰，不要助長歪風」。

不過也有網民認為事件責任未必全在於餐廳，「如果唔畀包裝你，直接放個牛油上碟，你就唔會發現，所以我估店主都唔係專登嘅」、「正常做生意都係落單叫貨，點會估到日日新鮮送貨嚟都有過期貨」、「刻意入過期就未必嘅，知道過期就直接開咗盒牛油刮上碟，唔畀你見到包裝盒。有供應商會喺鋪頭不知情況下，交過期貨畀鋪頭博大霧，鋪頭check到咪退貨囉」。

餐廳其後貼出聲明，指牛油每日由批發商供應，事件源於職員疏忽，未有檢查批次所致，目前已銷毀該批牛油及與供應商聯絡跟進，同時對引起食客恐慌致歉。（fb「食在元朗」圖片）

有街坊則表示，事後到涉事茶餐廳用餐時，聽到職員提及已銷毀整批牛油，「聽到落單阿姐傾偈，話成批唔要啦喎，間嘢應該真係唔知」。餐廳周日（21日）亦在店面貼出聲明，表示收到客人反映牛油批次出現問題後，已將整批牛油即時銷毀，對事件引起食客恐慌致歉。聲明又指，牛油每日由食品批發商供應，今次事件由於店員一時疏忽，未有及時檢查批次所致，目前已聯絡批發商跟進，又承諾日後會加強員工培訓，提供更佳服務。