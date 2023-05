碩士流浪漢街邊幫學生補習英文　超平價格惹熱議　1點遭質疑學歷

擁高學歷卻流落街頭?內地網絡近日瘋傳一名來自河北衡水的流浪大叔,他聲稱擁有碩士學歷,強調不靠乞討,而是靠自己的學識賺取生活費。大叔專長為輔導中學生英文,每小時收費10至25元人民幣不等(約11至28港元),或可用等價蔬菜水果交換,由於「補習價錢」極其實惠,惹來網民熱議。不過有人留意到,大叔在手寫的廣告板上將「bachelor」串錯成「bechalor」、「vegetable」串錯成「vegetation」,讓人不禁懷疑他是否真的擁有高學歷。



內地網絡近日瘋傳一名於河北衡水流浪的大叔聲稱擁碩士學歷,他不靠乞討,而是靠自己的學識賺取生活費,輔導中學生英文。(「橘子新聞」影片截圖)

據內媒《橘子新聞》報道,由於價錢極其實惠,找流浪大叔補習英文的學生從小學到高中都有,學生一般自帶課本,向大叔請教英文問題。大叔則自帶紅毯,教書累了就席地而睡。從影片可見,頭髮凌亂的流浪大叔與多名年輕男女坐在地上,學生拿着課本問問題,大叔一臉認真解答。

大叔身旁放着一塊白板,上面中英夾雜寫着「Advertising(廣告),本人湖北水電工程學院bachelor(學士)畢業,河南科技大學master(碩士)結業,輔導中學English(英文)。初中每小時10元,高中每小時15至25元,or same value vegetable and fruit(或等價蔬菜水果),自帶課本」。

不少網民留言讚賞大叔自力更生,又猜測他是有所經歷才選擇流浪,「字寫得真好,靠自己吃飯,不靠施捨」、「輔導一小時英語才要10元,太良心價了,這位大叔遭遇了什麼變故呀」、「經歷了什麼才會流浪,滿腹經綸的人」、「也許他已經看破紅塵,不再為紅塵中的煩惱而煩惱」、「各大高校還不來搶幹嘛呢」、「這位大叔挺正能量的吧!可以幫到學生又讓自己生活過得充實又有意義」。

不過也有網民留意到大叔串錯了至少2個英文字,如將「bachelor」串錯成「bechalor」、「vegetable」串錯成「vegetation」,讓人不禁懷疑大叔是否真的擁有高學歷,「這樣怎麼敢給你教英語」。

(橘子新聞)