驚嚇！戶口667萬存款午餐後只剩768蚊　事主投訴銀行咁回應…

放在銀行的錢竟可以瞬間蒸發？內地廣州一名鄭姓男子，於7年前到銀行存款600萬元人民幣（約667萬港元），但吃午餐後戶口僅剩下690元人民幣（約768港元），該男子即時向銀行求助，但銀行回應令他大感崩潰，更是無法接受。



廣州一名鄭姓男子，於7年前到銀行存款600萬元人民幣（約667萬港元），但吃午餐後戶口僅剩下690元人民幣（約768港元），令他大感崩潰。（微博圖片）

據內媒報道，鄭姓男子為了方便日常生活的資金運作，於2016年11月15日前往銀行開新戶口並存入600萬元人民幣（約667萬港元），當作公司的周轉資金。由於金額大，於是同時開設「U盾」防止黑客入侵及手機病毒等風險。

完成手續後，鄭男便去吃午餐，詎料僅一頓飯的時間，600萬元存款瞬間蒸發。他解釋，吃飯時其實有收到銀行傳送的短訊，提醒新開的銀行卡支出2萬元人民幣（約22,249港元），起初以為是垃圾短訊，但其後15分鐘內，連續收到200多則短訊，每則都顯示消費2萬元，而當時消費金額已經累積528萬元人民幣（約587萬港元）。

鄭男吃午餐時，在15分鐘內，連續收到200多則短訊，每則都顯示戶口支出2萬元人民幣。（微博圖片）

鄭男即時趕到銀行，又曾打給銀行客服，但客服表示仍未得出原因，建議他立刻前往開戶的銀行進行緊急報失，最後戶口僅剩690元人民幣（約768港元）。最令鄭男生氣又崩潰的是，銀行也查不出原因，要他回家等消息，但過了10多天仍等不到電話。

鄭男決定再次前往銀行追究時，職員態度冷淡，猶如事不關己。而銀行負責人解釋，在盜刷事件發生後，第一時間成立調查小組，發現存款是被上海一家名為「意鐵實業有限公司」刷走，認為鄭男和該公司存在某種合作關係，因此當成「正常消費」。

鄭男即時趕到銀行，又曾打給銀行客服，但客服表示仍未得出原因，建議他立刻前往開戶的銀行進行緊急報失，最後戶口僅剩690元人民幣（約768港元）。（微博圖片）

鄭男即駁稱自己不知道這家公司，也不存在業務上的聯繫，他要求銀行盡快尋回該筆錢，若未能尋回，應賠償全數600萬元。警方其後亦介入調查，發現他的存款流入了一個成都民生銀行的帳戶，於是隨即凍結該帳戶，但能否找回款項仍是未知之數。

網民也紛紛留言批評銀行不負責任，又指網上銀行保安不可靠，與電騙無異，「這銀行是騙錢的吧」、「也太過份了」、「這麼大的款項也可以轉走，保安系統太劣質」。

（綜合）