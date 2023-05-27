不滿外傭用廚房搞到似打仗　僱主反遭網民批評：本身已太亂似戰場

批評別人前要先懂得自省！有僱主於網上發文大呻，每次吃完飯家中外傭都將廚房弄得像打仗般，明明她已先盡量弄乾淨碗碟才交給外傭去洗，還為對方買了部洗碗機，但仍是十分凌亂。帖文一出，僱主卻「圍爐」失敗，不少網民反指她有責任先收拾好廚房雜物，騰出空間讓外傭使用，「我見到你個廚房真係唔知點開工，完全無位！」、「你本身都有問題啦，廚房啲嘢咁多你都唔去理下，啲責任下下都推畀人哋，間屋係你㗎，唔係個姐姐㗎」、「建議執執個廚房先，清走啲雜物，你會清楚邊啲可以留低，最好自己執，唔好靠姐姐，有啲嘢佢唔敢幫你掉，最後又係放返喺度」。



有僱主於網上發文大呻，每次吃完飯家中外傭都將廚房弄得像打仗般。（facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」圖片）

該僱主於facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發文貼出3張照片，可見到廚房洗手盆中堆滿未洗的碗碟和煲，枱面位置堆滿各種各樣的雜物，醬油、刀、杯等，還有多部電器，包括洗碗機、電飯煲、即熱飲水機、蒸焗爐，環境十分凌亂，完全看不到有剩餘空間。

僱主批評外傭將廚房弄得凌亂，「每日食完飯好似打仗咁，已經係有幫佢手抹乾淨啲碟，疊好先畀佢收入廚房去洗，仲要有洗碗機可以用」。她指出，洗碗機是為了外傭而買，並非她想買，原本預計每餐吃完飯就用洗碗機洗碗碟，但外傭卻喜歡「將午餐嗰啲都留埋夜晚先洗」。她又不滿外傭洗碗速度十分緩慢，「我都好期待佢洗完嗰刻，不過係由夜晚9點期待到凌晨2點先見到廚房個樣」。

僱主強調，自己已先做好收納，「係個姐姐鍾意攤晒岀嚟，講咗好多次都係唔肯收埋啲嘢先」，又說「其實用下個腦諗下就會知點樣執整齊」。

不過網民一面倒認為僱主未做好收納和堆放太多雜物，「你所指嘅收納做好係咪可以將圖中大部份嘅物件都放返晒入櫃先，如果唔係嘅話，你嗰啲唔係收納，係執埋一邊／執埋一堆」、「你廚房真係太多嘢啦，好亂，完全無位放嘅？」、「你個廚房太亂了，本身已經係一個戰場」、「你學下斷捨離和收納先話人啦」、「亂到個爐頭都見唔到」。

有網民揶揄，「另一面睇，姐姐仲可煮到餸都算勁」、「你呢幾張相片救咗外傭一命，如果淨係你啲文字，啲谷友一定鬧到個外傭體無完膚」、「見到咁多人X樓主我就放心，唔怪得之樓主要匿名」。

不少網民建議樓主買層架做收納，教導外傭邊煮食邊洗碗等，令廚房變得更乾淨企理，「買啲掛牆層架放雜物用品，向高空發展，無乜用嘅收起先！」、「洗碗機咁細部冇乜用，又阻住晒，手洗仲快」、「好多部電器，買時要諗下自己廚房夠唔夠空間容納」、「梗係啦，煮完飯先一次過洗，又煲又鑊咁梗係咁多嘢啦，邊煮邊洗咪得囉」、「點樣放嘢係僱主安排，姐姐只係會放回原位，你都冇原位可言，叫姐姐點執？你自己執一次，放整齊，影幅相，同姐姐講啲嘢要點放回」。