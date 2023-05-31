離譜！老翁一次過拔12顆牙只塞紗布止血　終因失血過多亡家屬控訴

泰國發生離譜醫療事故！1名64歲老翁受嚴重慢性病困擾，醫生建議他拔掉滿口爛牙，老翁同意，於是醫生一次過幫他拔掉12隻爛牙，可是老翁一直止不到血，護士卻只給他塞紗布，最終老翁失血而死，引起家屬不滿。



64歲老翁頌薩1次過被拔掉12顆爛牙，最終失血致死，惹家屬不滿。（網上圖片）

綜合外媒報道，64歲老翁頌薩（Som Sak kum Khrong）5月12日因肝病到中部信武里醫院（Singburi）接受治療，其間因受到感染，須留院3天，並接受抗生素治療。

可是，到了5月23日，醫院建議頌薩拔掉12顆爛牙，而醫生將拔牙分成2階段進行，首先拔掉7顆牙齒，然後再拔去另5顆。可是頌薩在拔牙後，一整晚持續流血，護士來檢查時只給他幾塊紗布咬住。

其後頌薩雖一度被嘴裏的紗布噎到，但護士還是要他把紗布塞回口內，拒絕開昂貴止血藥物給他。最後頌薩在當晚因失血過多死亡。

（示意圖）

頌薩女兒珍塔那替父親舉行葬禮，信武里醫院派出代表獻上花圈，並向死者家屬致哀。但珍塔那表示，信武里醫院給了她一份索償申請表，交到國家衛生局批核，她只是不明白既然父親健康狀況這樣差，為何院方要一次過拔掉這麼多牙齒，令她感到十分不滿。而泰國牙科委員會聲明指出，院方認為老翁的齲齒和牙周病引起感染，醫生才決定拔掉那些爛牙以根除感染源。