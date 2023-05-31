將軍澳有「做功課黨」？2女叫「幫忙做功課」仲咁做　街坊1句嚇退

繼「借錢黨」、「食飯黨」後，再出現「做功課黨」？有將軍澳女街坊表示，於坑口厚德商場遇到有2名女子走近問「我地有聖經功課？可否幫忙？」，她拒絕後仍被跟蹤，於是出絕招終成功把對方嚇走，強調「唔好騷擾坑口居民」。事件引來網民熱議，認為這2名女子行為擾人，「聖經功課返教會做就可以，周街搵人好有問題」、「傳教都唔會係咁跟住人」；也有不少網民稱曾遇過樓主所見女子，「曾經遇過呢兩條友幾次，佢哋專捉一個人自己行嘅人」。不過亦有人指對方可能只是熱心傳教，未有有惡意，否則不會常出現，如不受落不用理會即可。



有將軍澳女街坊表示，於坑口厚德商場遇到有2名女子走近問「我地有聖經功課？可否幫忙？」，她拒絕後仍被跟蹤，於是出絕招終成功把對方嚇走。（Facebook群組「將軍澳主場」）

該女街坊今早（5月30日）於Facebook群組「將軍澳主場」上載圖片表示，她行經厚德商場時，有2名女子走近問「我哋有聖經功課？可否幫忙？」。樓主拒絕後，對方仍「不停跟蹤」，她心想「唔好阻住我返工」，於是一聲「唔好騷擾坑口居民」，嚇走了2名女子。

從樓主上載圖片見到，該2名女子戴上口罩，均穿白色上衣，其中1人穿及膝裙，1人穿長褲，正在商場內行走。

（Facebook群組「將軍澳主場」）

事件引來網民熱議，認為2名女子行為擾人，「聖經功課返教會做就可以，周街搵人好有問題」、「多謝資訊」、「傳教都唔會係咁跟住人」，又質疑是否「邪教」。也有不少網民稱曾遇過圖中女子，相信是在傳教，「呢兩條友多年前已經喺度搵人做功課，真係唔知到底做咩功課要做咁多年」、「曾經遇過呢兩條友幾次，佢哋專捉一個人自己行嘅人，你唔理佢，佢會係咁跟住你，仲會問你攞電話，個人資料等」、「頭先經過先俾佢問完嚟」。

不過，亦有街坊認為對方可能是熱心傳教，未必有惡意，如覺得煩擾大可以不必理會，毋須惡言相向，同時亦提醒街坊不要透露個人資料，並告知家人小心提防即可。