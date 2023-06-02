酒店隔音極差！偕孩子入住狂聽愛愛聲　人妻尷尬掩飾：可能在按摩

情侶情到濃時難免忍不住進行「床上運動」，而台灣有人妻早前攜同青春期的孩子去旅遊並入住嘉義市某酒店，未料僅踏出升級機門，便聽到源源不絕「愛愛聲」，尷尬當下只好向孩子解釋，是其他旅客在按摩。不過她就質疑，酒店房間內主動提供耳塞，認為它肯定知道隔音效果欠佳，卻沒其他有效解決方法，反讓其他房客當鴕鳥般掩耳盜鈴，因而感嘆「可惜這個曾經票選第一的飯店」。



台灣有人妻攜同青春期孩子入住某酒店，踏出升級機便聽到源源不絕「愛愛聲」，加上房間內有提供耳塞，故批評其隔音差，卻沒有想出實則解決方法。（FB「好想住飯店，好康.踩雷不藏私」圖片）

「不知道是我孤陋寡聞，還是飯店住得不夠多，第一次看到飯店提供耳塞」，該人妻在Facebook「好想住飯店，好康.踩雷不藏私」群組發帖，指她較早前攜同青春期的孩子去旅遊，並入住嘉義市某網紅酒店，惟踏出升級機門，便已聽到響徹走廊的「嗯嗯啊啊聲」，弄得她和孩子很是疑惑和無比尷尬，當下只好對孩子解釋，或許是其他房間旅客在按摩或拍背。

她補充，其實曾入住這間酒店多於20次，隔音效果的確不好，但礙於之前沒有攜同孩子，所以無所謂，不過這次卻「踩到雷」，加上酒店主動提供耳塞，表示它是知道有這問題存在，卻讓其他房客當鴕鳥待在房間的解決方式，故感嘆「可惜了這個曾經票選第一的飯店」。

樓主曾入住這間酒店超過20次，但之前沒有攜同孩子，所以隔音差都無所謂，不過這次卻不幸讓孩子聽到「愛愛聲」，故稱「踩到雷」。（《寶寶大過天》劇照）

樓主當下立即在預訂平台留言，提醒親子旅行不要選擇它，不料該留言卻石沉大海，想重新留言也不行，質疑網站只接受好評，所以發文重新呼籲其他家長，不想讓親子旅行變得尷尬，就要避開入住這間酒店。

有人認為酒店已經很貼心，加上其他客人要做什麼它亦無權過問，「提供耳塞還被嫌」、「那就住別的地方啊？？怎麼還是一直訂？」、「飯店做這事很正常」、「人家跟你一樣付費入住，『嗯嗯啊啊』是在房間進行，也沒在公共場所傷風敗俗，你是要飯店做什麼？」。

亦有留言覺得樓主應該趁機進行性教育，而非尷尬地掩飾了事，「有什麼好尷尬？人類都是這樣繁殖來的」、「你應該要趁機教育小孩」、「直接跟他講實話就好」、「我反而認為要提早讓孩子知道性教育，孩子才會尊重自己與別人的身體」。

（FB「好想住飯店，好康.踩雷不藏私」）