內地漢賴死留商務艙！稱照顧79歲師傅　聞加錢即咁做：坐下怎呢？

「邊有咁大隻蛤乸隨街跳」，想要坐得舒適便要付費升艙！不過日前內地就有男子在飛機起飛前，以照顧79歲的師傅為由，滯留商務艙，並與空服員發生爭執，其間更多次「手指指」，企圖觸碰空服員，更無理表示「我動你怎麼了」，片段被瘋傳後惹來熱議。網民怒斥男子惡行，質疑想照顧師傅應購買2張商務艙機票，而非上機後大吵大鬧，「混賬東西」、「就是想蹭啊」、「不要拿歲數說話」。



內地有男子在飛機起飛前，以照顧79歲的師傅為由，滯留商務艙，並與空服員發生爭執。（微博影片截圖）

內媒報道，北京1名男子在飛機起飛前，以需要照顧師傅為由，滯留商務艙，並和空服員發生爭執。從截圖可見，一名男子對空服員說「這個地方沒人我都不可以坐，是這意思嗎？」，「我得加錢，是這個意思吧！」，空服員點頭後，男子表示「我可以不坐這，我師傅今年79歲，我交給你」。

不過他其後疑因無法得逞感到憤怒，突然將手指指向並觸碰空服員，被制止後竟大喊「我動你怎麼了，我也沒打你」。空服員只好安撫他稱「我們會照顧好他（師傅）的」，不過男子仍失控怒喊「你這裏沒人，我坐一下照顧我師傅怎麼呢？」，「為什麼讓我走」，「你有人我離開」。空服員無奈表示飛機馬上起飛，請他先對號入座，男子懶理稱「我不需要對號入座」。

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片段惹來網民關注，一面倒狠批男子影響航班起飛以及疑想佔便宜行徑，「什麼混賬東西」、「一點教養都沒有」、「無理取鬧」、「好丟人的徒弟」、「當初為啥不把票買到一起呢，無語。就是想蹭啊」、「那就一起去坐經濟艙」、「不要拿歲數說話，想坐補票升艙」；亦有人建議這種人應該列入黑名單，「不嚴懲不足以平民憤」。

涉事的首都航空客服人員回應，指會上報並核實此事，而正常情況下，乘客需要根據登機牌對號入座。據阜陽民航中心資料，每班航班起飛前，配載員都會就飛機機型、旅客人數等發放座位，精確計算數據以確保重心可靠，若然旅客隨意調換座位，可能會超出已計算的安全重心，破壞飛機平衡，繼而影響飛行安全。

（綜合）