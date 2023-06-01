清潔工悲歌！大埔友揭康文署工友休息室36.2°C　無風扇無冷氣

天文台今年新增「極端酷熱特別天氣提示」，提醒市民注意防暑，不過日前有網民揭發，康文署大埔公園及體育館外判清潔工休息室，不但無電無燈無風扇無冷氣，自行測量發現昨早10時許室內溫度達36.2度，而且還要3名工友共用1個位，呼籲康文署及勞工處官員「不如你們來坐坐」。有網民指一牆之隔的康文署職員休息室，其實就有冷氣亦有燈，有留言認為不求當局裝冷氣，至少要有風扇，但室內連電都沒有，「咁熱入去休息可能重衰過露天」。《香港01》正向康文署查詢。



勞工處回覆《香港01》表示，僱主須提供或維持在合理地切實可行範圍內屬安全和不會危害健康的工作系統，包括在工作地點進行熱壓力風險評估，並按評估結果採取適當預防措施。按工作性質不同，處方建議僱主與僱員商議在天氣炎熱的情況下的工作和休息安排，如僱員面對源於環境或工作的熱壓力風險因素，而僱主未採取適當防暑措施，可致電勞工處職安健投訴熱線，所有投訴均會絕對保密。



有網民上傳康文署外判清潔工休息室環境照，室內溫度高達攝氏36.2度。（fb圖片）

日前facebook有網民爆料，指康文署外判清潔員休息室環境欠佳，帖文被分享到「大埔人大埔谷群組」。原文提到天氣酷熱下，康文署公園的清潔工共用的休息室無冷氣無風扇，而且要3個人共用，「劉明光康文署署長，馮浩賢勞工處副署長，2個人是不能共坐1個位，更何況3個工友1個位呢？」。

樓主自行測量，顯示昨日（30日）上午10時45分，休息室的溫度達攝氏36.2度，「不如你們來坐坐，試試康文署設計的休息亭，然後你們可在這裹談談休息亭的應有標準」，認為要制定康文署外判休息室標準。上傳的照片見到休息室的環境，並展示出「公園是康文署精心設計的，無電的工友休息室也是」。

休息室空間狹小，只有1個位，卻要3個工友分享。（fb圖片）

帖文轉載到大埔群組後，有女網民指大埔體育館清潔員共用休息室，只有50呎至80呎，「無燈無冷氣無風扇，亦因此好多蚊，熱死人」。而園藝組人員休息室空間大一點，有淋浴間和風扇，但一樣無冷氣，「一牆之隔嘅康文署職員休息室，一人用80呎，有冷氣有燈」。

她希望街坊們知情，提醒自己體諒工友，「如果有物資幫到佢哋再畀佢哋」，明白政府是按職級決定休息室大小，「ok我明你高級啲係可以坐得舒服啲，但工人嗰個係可以熱到中暑，基本生存條件都達唔到」。

帖文有不少大埔街坊留言，形容照片的環境「似雜物房多過休息室」、「整啲濕X 公園爛鬼肉酸裝飾，就幾百萬」、「落雨3人就要迫在一室，咁熱入去休息可能重衰過露天」。有留言建議「康文署幫手裝把太陽能風扇」，現在休息室內無電，「想插把風扇都唔得～局長真係要去坐下」。

有人又揶揄現時天文台新增的極端酷熱天氣警示及勞工處的《預防工作時中暑指引》，「走過場走流程」、「個警示真係廢到喊，又唔準確，又無法律效用，趕起工上嚟唔通老細會畀工人抖咩」。

勞工處回覆《香港01》表示，根據《職業安全及健康條例》（第509章）第6條的一般性責任條款，僱主須提供或維持在合理地切實可行範圍內屬安全和不會危害健康的工作系統，這包括在工作地點進行熱壓力風險評估，並按評估結果採取適當的預防措施，以保障僱員的職業安全及健康。

勞工處出版的《預防工作時中暑指引》第4.7.3段已就休息地方作出建議，包括設置或安排有上蓋或可遮蔭的地方，讓員工可以坐下休息。由於各行各業的工作性質和環境有所不同，處方建議僱主應事前做好風險評估，並與僱員商議在天氣炎熱的情況下的工作和休息安排。

如僱員在工作時面對指引所述源於環境或工作的熱壓力風險因素，而其僱主沒有採取適當的防暑措施，可以致電勞工處職安健投訴熱線 2542 2172 或在勞工處網頁填寫並遞交網上職安健投訴表格。所有投訴均會絕對保密。

（綜合）