酷熱天氣！大埔友揭康文署清潔工休息室36.2°C　無風扇無冷氣勁熱

天文台今年新增「極端酷熱特別天氣提示」，提醒市民注意防暑，不過日前有網民揭發，康文署大埔公園及體育館外判清潔工休息室，不但無電無燈無風扇無冷氣，自行測量發現昨早10時許室內溫度達36.2度，而且還要3名工友共用1個位，呼籲康文署及勞工處官員「不如你們來坐坐」。有網民指一牆之隔的康文署職員休息室，其實就有冷氣亦有燈，有留言認為不求當局裝冷氣，至少要有風扇，但室內連電都沒有，「咁熱入去休息可能重衰過露天」。《香港01》正向康文署及勞工處查詢。



有網民上傳康文署外判清潔工休息室環境照，室內溫度高達攝氏36.2度。（fb圖片）

日前facebook有網民爆料，指康文署外判清潔員休息室環境欠佳，帖文被分享到「大埔人大埔谷群組」。原文提到天氣酷熱下，康文署公園的清潔工共用的休息室無冷氣無風扇，而且要3個人共用，「劉明光康文署署長，馮浩賢勞工處副署長，2個人是不能共坐1個位，更何況3個工友1個位呢？」。

樓主自行測量，顯示昨日（30日）上午10時45分，休息室的溫度達攝氏36.2度，「不如你們來坐坐，試試康文署設計的休息亭，然後你們可在這裹談談休息亭的應有標準」，認為要制定康文署外判休息室標準。上傳的照片見到休息室的環境，並展示出「公園是康文署精心設計的，無電的工友休息室也是」。

休息室空間狹小，只有1個位，卻要3個工友分享。（fb圖片）

帖文轉載到大埔群組後，有女網民指大埔體育館清潔員共用休息室，只有50呎至80呎，「無燈無冷氣無風扇，亦因此好多蚊，熱死人」。而園藝組人員休息室空間大一點，有淋浴間和風扇，但一樣無冷氣，「一牆之隔嘅康文署職員休息室，一人用80呎，有冷氣有燈」。

她希望街坊們知情，提醒自己體諒工友，「如果有物資幫到佢哋再畀佢哋」，明白政府是按職級決定休息室大小，「ok我明你高級啲係可以坐得舒服啲，但工人嗰個係可以熱到中暑，基本生存條件都達唔到」。

帖文有不少大埔街坊留言，形容照片的環境「似雜物房多過休息室」、「整啲濕X 公園爛鬼肉酸裝飾，就幾百萬」、「落雨3人就要迫在一室，咁熱入去休息可能重衰過露天」。有留言建議「康文署幫手裝把太陽能風扇」，現在休息室內無電，「想插把風扇都唔得～局長真係要去坐下」。

有人又揶揄現時天文台新增的極端酷熱天氣警示及勞工處的《預防工作時中暑指引》，「走過場走流程」、「個警示真係廢到喊，又唔準確，又無法律效用，趕起工上嚟唔通老細會畀工人抖咩」。

（綜合）