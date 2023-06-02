酷熱35°C│冷氣機調低溫是大忌！專家揭最佳溫度　1招急降溫兼慳電

【冷氣機／慳電Tips】本港天氣近日持續酷熱，天文台預料未來9天市區氣溫最高33度，上水等多區最高氣溫更高達35度。炎熱天氣下冷氣機是必備法寶之一，但原來開冷氣即調至最低溫度竟是大忌，台電（台灣電力公司）之前就曾建議可把冷氣設定26度到28度，再搭配電風扇或循環扇，令房間變涼之餘更可節省電費，一舉兩得。



天文台預計未來九天都十分炎熱。（天文台網頁截圖）

未來數天分區氣溫，多區高達35°C，即睇你嗰區有幾熱▼▼▼

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夏天開冷氣透心涼，有網民日前在台灣討論區PTT以「大家冷氣都開幾度」為題發文，指近日天氣熱，「往年都開26、27，現在都要開到25、26，但還是好熱」，但又怕溫度調太低會浪費電，故問其他網民冷氣都開幾度。

炎熱天氣冷氣機是必備法寶之一，但原來開冷氣即調至最低溫度竟是大忌。（資料圖片）

帖文引來網民熱議，多數都指冷氣會開24至25度，更有人表示會調低到16度，亦有網民認為應看室外溫度決定，「通常低室外溫度5度」。另有網民直言公司冷氣開20度，感嘆「冷死人了！」。

到底冷氣開幾度才合適？有網民發現台電（台灣電力公司）曾於Facebook分享冷氣機使用貼士，明言如果把冷氣溫度設定至過低會增加耗電，電費自然也會上升，「冷氣剛開始運轉時，為了達到設定溫度，會高功率運轉（是最耗電的時候），如果溫度一下子就調得太低，反而將高功率運轉時間拉長也耗電」。

台電建議，如果想幫冷氣加速降溫同時省電，可把冷氣設定於26度到28度，再搭配電風扇或循環扇。（台電電力粉絲團 Facebook）

台電又指出，冷氣溫度每調高1度可省電6%，建議如果想幫冷氣加速降溫同時省電，可把冷氣設定於26度到28度，再搭配電風扇或循環扇，有助於室內空氣對流，提高「冷房」效果來省電，「冷氣設定26到28度並搭配電扇就很涼唷」。

另外，台電表示，如果對冷氣需求較低、開動時間不長，只在睡前開啟讓室內降溫就關閉冷氣，定頻式冷氣機已符合需求，但如需長時間使用冷氣，建議改用變頻式冷氣機更省電，「能源效率第1級+CSPF值高的機種最省電」。

台電又講解如何選擇冷氣機。（台電電力粉絲團 Facebook）

看過台電的使用冷氣貼士，不少網民大讚「長知識了」。