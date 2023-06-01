內地客斥上環米芝蓮食店「唔講多謝」服務態度差　收銀反駁掀爭議

【香港旅遊／飲食】食肆服務態度常惹關注。有內地女於小紅書發文，批評上環一間獲米芝蓮推介的星級食府「收銀阿婆」服務態度差，「買單嗰陣多謝都冇一句」，她說「下次唔來（光顧）」，卻被對方罵「拿啲錢買藥食」，批評「為自己嘅口積福啦！我驚你買藥畀自己食啫！」。

該內地女把雙方對罵過程拍片上載到網上，內地網民看後反應兩極，有人指相關店舖服務態度風評一向不高，也有人認為樓主小題大做，「如果淨係少句多謝……咁好小事咋」、「少講句多謝是否就萬惡不赦呢？」。



有內地女於小紅書發文，批評上環一間獲米芝蓮推介的星級食府「收銀阿婆」服務態度差，「買單嗰陣多謝都冇一句」。（小紅書）

該內地女周二（5月30日）於小紅書上載影片表示，「香港上環XXXX（店舖名），這個收銀阿婆態度特別惡劣，服務差，買單嗰陣多謝都冇一句，我哋話下次唔來，走嗰陣鬧人話拿啲錢買藥食，一把年紀仲咁大火」，又揶揄「阿婆食餐嘢啫使咩咁勞氣，為自己嘅口積福啦！我驚你買藥畀自己食啫！」。

該內地女於小紅書上載影片講述事件。（小紅書）

從樓主上載影片見到，樓主與同行男子正站在店舖外與店內「收銀阿婆」對罵，「收銀阿婆」說「吓，上網鬧多啲啊！」，男子則批評「祝妳好生意仲唔好啊？多謝都無聲真係」。「收銀阿婆」隨即回應「好恨你啊？好生意啊，爭在你幾廿蚊啊」，男子則怒斥「衰X格」。

這時樓主開聲加入，「我坐住呢度我一路都無出過聲，講真，妳話我買肉係咩意思先？」，「收銀阿婆」反駁「妳個朋友一味鬧我喎喺度，我唔多謝妳又話我，做咩要話唔多謝妳啊？」。樓主回應「妳一把年紀講嘢積下口德啦」，「收銀阿婆」則表示「係啊我無積口德啊」。

影片至此結束。內地網民看後議論紛紛，有人指相關店舖服務態度風評一向不高，「真的不要去，吃個麵像欠他們錢一般，就一副最好你們別來的樣子」、「香港餐廳大多數都這樣子的啦，只怪你們去光顧」、「我也覺得深圳廣州那麼多好吃，為啥還要去香港吃」。

也有網民認為樓主小題大做，「如果淨係少句多謝……咁好小事咋」、「少講句多謝是否就萬惡不赦呢？」、「不要介意我說兩句，你和你朋友好像在人家店裏搗亂多過光顧，收銀婆應該是老闆娘來的，再說一個手掌打不響，老闆娘不會無緣無故說妳朋友不斷罵我這樣說，妳朋友一定和老闆娘有衝突才這樣子的」。