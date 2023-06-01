屯門公屋被閃電連劈3次片瘋傳！網民：天選之人　呢區先最多雷劈

【公屋／閃電／雷暴】本港天氣不穩，凌晨更閃電連連雷聲大作。有屯門街坊就拍到閃電下驚嚇一幕 ── 屯門和田邨公屋一個單位竟然在1秒內被閃電以「L形」連續劈中3次，引來網民驚呼四起，「如果嗰戶人家見到可唔可以喺呢度報平安……大家都好擔心！」，也有網民笑言「一係做得壞事多」、「天選之人」、「閃電俠返屋企啫，嚇我唔到嘅」。另有網民認真分析，「有咁嘅情況唔出奇」，建議「要着住膠拖鞋瞓先得」。



有屯門街坊拍到屯門和田邨公屋一個單位，竟然在1秒內被閃電以「L形」連續劈中3次。（影片截圖）

凌晨本港風雨交加，雷暴不斷。有屯門街坊早上在facebook群組「顯影屯門。青山散步」上載影片，指「又（由）天黑閃到天光，我都係第一次影到」。

從影片見到，當時天色漸光，估計於清晨時份拍攝。當時雷聲雨聲大作，突然間，前方屯門和田邨公屋上空降下閃電，更以「L形」在1秒內連續劈中同一個單位3次，畫面外隨即傳來「嘩嘩」驚呼聲。

屯門和田邨公屋被閃電接連擊中3次過程逐格睇▼▼▼

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影片引來網民熱議，有人擔心被閃電劈中單位內人士安全，「如果嗰戶人家見到可唔可以喺呢度報平安……大家都好擔心！」。也有網民笑言「一係做得壞事多」、「有人做咗陰質事？」、「天選之人」、「人哋吸天電練功啫」、「閃電俠返屋企啫，嚇我唔到嘅」、「屋企入面嘅電話會唔會全部即刻叉滿電？」。

另有網民認真分析，「咁啱個雷落正大厦前面，再揀最近路線，如果以單一次來睇，機率非常低，但今早四點幾已不停打雷，打咗兩三個鐘，又密，起碼過萬次雷，有咁嘅情況唔出奇」、「避雷針只是主要的防雷設備，但不能100%防雷。影片就是一個例子。這就是為什麼金屬外露部份一定要做接地的原因，這也是基於安全緣故」、「讀大學時成日講嗰句：『行雷唔好企窗口，個雷會L形咁劈入嚟』，原來係真㗎」，建議「要着住膠拖鞋瞓先得」。

根據天文台數據，今日凌晨零時至今早11時，本港共錄得12,367次雲對地閃電。（天文台）

根據天文台數據，今日凌晨零時至今早11時，本港共錄得12,367次雲對地閃電，其中「新界東」最多，有5,783次，其次是「新界西」的2,706次。「大嶼山」和「港島及九龍」，則分別有2,397及1,481次。

防被雷劈及自保法教學



閃電行雷除了產生閃光雷聲，其實雷擊、雷劈都可對人體造成致命傷害，包括傷害神經和心臟、電流電壓高溫燒傷；雖然有些人被雷劈後表面沒大礙，但亦可能已出現顱骨骨折和內臟損傷，絕對不容忽視，更要小心防範！

所以每當有閃電、雷暴，大家就要做好以下措施了，原來連電話、雨傘都未必可用！

閃電雷暴9招防範須知▼▼▼