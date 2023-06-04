剪髮埋單$1萬？近視男持20元體驗卡理髮　睇唔清中伏被迫借貸超慘

剪髮埋單要1萬元？內地男李先生持20元人民幣（下同，約22港元）的理髮體驗卡剪髮，結果被不停推銷充值5,000元（約6,000港元）做會員，有深近視的他拿下眼鏡後，突被店員調位，店長叫他確認明細，但他只看到「598」、「298」兩個數字，做了幾十分鐘後，才知道倒到頭上的是「598元（約港幣660元）一支」的東西，當時已用10多支要價逾7,000元（約港幣7,700元）。



李先生求情稱真的沒錢，店方竟拿他的手機，離奇為他再貸款5,000元，即前後充了1萬元（約港幣1.1萬元），而後續還有更離譜的事。網民看完事情經過後，認為根本是詐騙，「怎麼有這麼多騙子偽裝成理髮店啊？」。



朋友給了李先生20元理髮體驗卡，可以免費剪髮，沒料到卻令他墮入理髮陷阱。（微博影片截圖）

苦主李先生向浙江電視台節目《1818黃金眼》申訴，他由甘肅到杭州餐飲店工作，朋友送他1張「北極星美容美髮店」的20元體驗卡，稱已付錢可免費剪頭髮。今年4月25日，他去剪髮時展示體驗卡，隨後有名女店員帶他入內，沒問他任何問題，他洗頭後被帶入房做頭部按摩。

李先生未及反應，對方就說要做「臉部提升」、「弄點精華之類」，當時說要398元（約440港元），他認為價錢還能接受就同意。之後有個美容經理說直接付錢較貴，叫他先做會員，展示寫了大堆資訊的單張，他決定充1,000元試試，對方不停推銷，叫他辦5,000元的會員。

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出來後終於來到美髮區，但仍然未剪髮，李先生近視達800度，將眼鏡放下後，對方要他換位然後來了個店長，拿手機叫他看。他沒戴眼鏡根本看不見，要求再看一次但被拒，憶述只見到2組數字，分別是「298」和「598」。

後來店員拿出一大堆小瓶子，不停弄他的頭，他心想辦了會員，以為這只是「598」或「298」元的服務。幾十分鐘後，他起疑再問，此時店員才說是「598元一支」，「我當時都傻了，598一支哪是我能用得起的東西」，對方已經用了10多支，要價逾7,000元（約7,700港元）。他即場喊停，中間店員仍不停推銷，說可以打折，他苦求稱全身只有2,000多元（約2,200港元），店員稱和店長商量後，可以再打折。

店方建議他用支付寶上的螞蟻花唄做消費信貸借錢，他明明關了這功能，但對方卻說成功貸款，又被迫充了5,000元，但付款明細是「天津銀行信用購分期（6期）」1,000元（約1,100港元）及「天津銀行信用購」3,989.9元（約4,400港元）及「花唄（3期）」10元。全程都是店員拿他的手機申請的。李先生解釋自己由外地來，當時很害怕他們人多，才會交出手機。他的確剪了髮，但那些奇怪項目全是被迫的，認為店方應退還8,000元（約8,800港元）。

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未料李先生和內媒都聯絡不上該店，隔日更是人去樓空，貼告示叫客人到另一間叫「華星」的店，但旁邊貼上體驗卡、年卡不可以在華星使用。他們到華星美業詢問，即時被店員驅趕，不答任何問題，狂說「走走走走走」。無奈下只能向杭州市的市場監督部門求助，對方稱要先到門店了解。

網民大嘆這是常見套路，「怎麼有這麼多騙子偽裝成理髮店啊」，認為他們明顯是騙完人換個地方再開店，「換一個地方繼續開唄，杭州整治有效果嗎？」、「杭州的營商環境真是亂啊…各種坑、騙」。有留言直指這是詐騙，「這不算詐騙？有關部門真的有作為嗎？」。

（《1818黃金眼》）