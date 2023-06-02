擠到骨折！78歲婆婆超市搶促銷品慘遭踩踏　長者蜂擁擠到鐵閘變形

雖然促銷品價錢低廉着實吸引，但也要注意安全！廣西來賓市1間超市日前舉辦促銷活動，吸引一大群中年男女和長者於超市開門前就在門外守候，當職員拉起鐵閘，一大群人蜂擁衝進超市內，鐵閘也被擠至變形。韋先生的78歲嫲嫲進超市時被擠至不慎跌倒，慘遭其他顧客踩踏，自行爬起身10多分鐘後感覺胸口不舒服，去醫院求醫證實5條肋骨骨折。韋先生不滿超市事前未有採取措施防止踩踏事故，要求承擔部份責任，惟超市經理只着他走司法程序，他甚為不滿，目前正考慮起訴。



廣西來賓市1間超市日前舉辦促銷活動，吸引一大群上年紀人士一大早於開門前到場等候，韋先生的78歲奶奶進超市時被擠至不慎跌倒骨折。（「西部決策」微博影片截圖）

據《西部決策》報道，來賓市象州縣1間超市日前舉辦雞蛋和豬肉促銷活動，吸引一大群上年紀人士一大早於開門前到場等候。超市職員於7時50多分拉起鐵閘，從閉路電視畫面可見，鐵閘只拉起一半時，一眾顧客已急不及待，彎身衝進超市中，盼購得心頭好，令鐵閘被擠至變形。

韋先生的78歲嫲嫲是參與搶購的其中一員，結果卻受傷而回，他說家人全都不知道奶奶去了超市，「人多嘛，一個推一個，剛剛進到超市門口的，就被踩踏了，過了10幾分鐘，她感覺胸口肚子愈來愈痛，她頂不住了」，嫲嫲致電給他姑姑，並馬上去醫院檢查。韋先生說，經診斷證實嫲嫲5條肋骨骨折，「現在是一直打着氧氣，還在治療」，醫藥費已花費1萬多元人民幣（約1.1萬港元）。

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韋先生事後聯絡超市，要求超市承擔一部份責任，「畢竟他搞這個活動，也沒有一個演練，或者是有一個預案，防止踩踏這些事故」。韋先生指出，「現在事情也過了這幾天，他們也沒有說過來看望一下」。韋先生聯絡到超市經理，對方與領導反映事件後，只回覆叫他走司法程序，讓韋先生甚為不滿。

韋先生展示與超市經理的對話截圖，他怒罵「你們超市就是這種態度？」、「你們領導也沒有一點要解決的誠意嗎？」，超市經理回覆「監控你也看了，沒人踩對她，既然領導說了走司法程序，我們下屬也無能為力」，韋先生駁斥「都斷5根了，視頻上都亂成一團，門都爛了，還沒有人踩」。韋先生最後表示，正考慮起訴超市。

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內地網民一面倒認為韋先生嫲嫲自身責任更大，「自己貪小便宜怪得了誰？搶東西一馬當先，坐公交立馬林妹妹（林黛玉）要人讓座」、「圖個便宜，自己卻要遭罪了」，並指出超市經理回覆並無不妥，「都讓你們都法律程序了，你們還想怎麼樣，利用輿論的壓力嗎？」、「別訛超市！成年人自己負責！」、「真的是如果被風吹倒了，是不是還要告氣象局沒有提前說有大風？」。

有網民表示，超市於事件中也受害，「捲簾門被他們擠壞了，可以要求他們賠償嗎？」、「這樣子超市不就是這幫人的『提款機』了嗎？有事沒事就來訛你一些醫藥費」，有人說「說實話，這事兒超市也沒辦法啊，讓他們排隊他們也不理你」、「那就不要搞促銷了，都別佔便宜」。

（西部決策）