荷里活廣場兇案｜林作放售疑犯同款波鞋稱「逃跑一流」　網民鬧爆

鑽石山荷里活廣場周五（2日）發生謀殺案，2名分别22歲及26歲女子遭不相識的39歲男子持魚生刀捅死，事件引來各界關注，市民對案件深感不安，抨擊疑兇的冷血殺人行為。惟自封「香港抽水王」、已轉職保險業的林作在instagram圖文並茂表示，「放售荷里活廣場謀殺案疑犯同款波鞋一對」，標榜「9成新」、「逃跑一流」，索價399元。雖然林作事後火速刪除帖文，但有網民已截圖存檔，並在連登討論區貼出，更在其他社交網站流傳。網民鬧爆林作「呢鋪抽中火水」、「悲劇當有趣」，大量留言直斥其帖文沒人性，形容缺德程度已超越以往具爭議性的抽水行為。

對於網民的責罵，林作反指網民中計，更在個人社交轉載連登討論區的連結，留言稱「玩delete post係最高招」。惟有網民留言反斥「明眼人一睇就知道你係淆底」。



林作在ig發帖報稱放售與疑犯所穿的同款波鞋，事後雖刪除帖文，但有網民已經截圖，不少人鬧爆林作缺德。（連登討論區圖片）

林作在instagram上載自己與謀殺案疑兇的併圖，林作似刻意穿上與疑犯的相似裝扮，除了都是穿淺色背心和深色短褲，更穿着了同款波鞋，連站立的姿勢都相似。林作在併圖的文字寫上「放售荷里活廣場謀殺案疑犯同款波鞋一對」，而且列明尺碼，標榜「9成新」、「最輕盈系列，跑步一流，當年練拳常着」、「逃跑一流」，售價399元，但隨後刪除帖文。

林作轉載連登討論區連結，反指是連登你中計。（林作ig圖片）

不過已有網民截圖，上載至「連登討論區」，直指「林作驚到del post」，惟網民看到截圖後，紛紛鬧爆林作「呢鋪抽中火水」、「悲劇當有趣」、「個人本質要壞到乜嘢程度先寫得出『同款波鞋』𠵱啲嘢」、「傷口上灑鹽」。

惟林作對負評似相當受落，在個人社交網站轉載討論區連結，表示「之前有位高人告訴我，其實玩delete post係最高招。果然，連登仔係永遠都會中計。沒有你地（哋），我唔會有今時今日的成就。連登男神，實至名歸。幫埋你地（哋）推」。雖然林作的帖文似輕描淡寫，甚至指「連登仔中計」，似暗示自己是故意迅速刪帖，惟有網民留言指「其實淆底猜問題，最大問顯係明明淆底又要專登強調唔係淆底，明眼人一睇就知道你係淆底」。

有關截圖在亦在其他社交網站流傳，網民看後紛紛爆林作缺德、冷血，直斥他以往已借天災或名人逝世乘機推銷保險或抽水，這次更將令全城心寒的謀殺案拿來輕挑地開帖，令人無法忍受，「兩條人命，佢好意思抽水」、「估到佢一定抽水，估唔到咁無低手」、「逃跑一流？係咪想疑兇成功逃跑」、「如果有人性，都唔會拎謀殺案嚟抽水」、「千祈唔使退縮，唔使道歉，無人會原諒你」。

▼警員到場拘捕疑犯▼

