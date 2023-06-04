台大學霸教15歲女解題要求肉償手淫　捱告網上公審少女　判決惹議

這樣欺凌女生，他最後竟全身而退？台灣大學1名鍾姓學霸曾在國際化學奧林匹克獲銀牌，2020年1名15歲初中少女參加冬令會，他要求少女入房一對一指導，教導解答比賽題目，竟要求少女「肉償」，直問「妳要不要幫我打手槍？」，少女不敢拒絕兼覺得有所虧欠而就範。學霸在數天後重施故技要求少女幫忙手淫，少女父母知情後怒極提告。一審時鍾男認罪被判監1年，但他毫無悔意，還叫朋友到討論區發文攻擊少女誣告，更叫師弟發訊給少女，叫她上網澄清，累及少女精神壓力大到要休學兼服藥控制病情。



檢方知情後上訴至高院要求加重判刑，未料法官以他已道歉及要求刪文為由，證明他有悔意，又認為鍾男將要到外國留學，將來可為社會作貢獻，改判他1年徒刑、緩刑3年。事件在台灣網絡引起熱議，認為判決輕得太離譜。



台大學霸叫初中女生入房一對一指導，教解題後要求手淫肉償。（示意圖／Getty Images）

案情指，鍾男於2019年還在台大就讀化學系時，透過facebook認識未滿16歲的初中少女，翌年少女15歲時要到台大參加冬令會。少女正要參加化學比賽，鍾男要求少女入房，一對一指導她比賽題目。

鍾男教她做了幾道題目後，要求少女「肉償」為他手淫，直接問「回答妳這麼多問題，妳要不要幫我打手槍？」，當時少女覺得有所虧欠，不懂如何拒絕，隔住內褲撫摸其生殖器，直至他射精才停止。同年2月7日，少女再度請教他比賽試題，鍾男重施故技，再次得逞。

少女事後覺得難受，認為被鍾男佔了2次便宜，精神狀況不佳下被父母察覺，知情後怒極提告，並多次帶她求醫。鍾男在台北地院受審時直認罪行，由於少女及父母都不願原諒，法官判他對14歲以上、未滿16歲女子猥褻罪2罪罪成，合併判監1年。

少女替被告手淫後感到很難過，精神不穩被父母察覺。（示意圖／Getty Images）

惟鍾男認罪但未有悔意，事後更叫朋友到包括Dcard及PTT等討論區發文，攻擊少女誣告，又叫師弟發訊息給少女，要求她上網澄清事件。由於鍾男的朋友甚至在網上洩露少女資料，導致少女擔心被「肉搜」，要申請休學在家休養，更因精神受損，要以藥物控制病情。

事件觸動檢察方，認為鍾男的舉動令少女精神二度受創，顯然從未悔過，上訴到高等法院要加重量刑。

已從台大畢業的鍾男出庭時解釋，自己已直接認罪，而且一直想和解，雖然失敗但已要求討論區版主刪文，證明他犯罪後態度良好，他未來想到外國留學，希望法官輕判。少女父母則要求鍾男別再網上發文，讓女兒好好過日子，並要求他未來別從事任何教職。

少女被公審後又發現個人資料被洩露，嚇到休學兼要服藥控制病情。（示意圖／Getty Images）

高院法官指，鍾男聲稱計劃到外國留學，而他交出的化學研究資料，的確不是從事教學工作，未有違反少女父母要求。由於涉事的2篇文章已被刪除，他亦已道歉，考量他將來可以為社會貢獻所學，最終判他1年有期徒刑、緩刑3年，交保期間不得再發表關於少女的言論。

要求加重刑期竟變減刑，被告因緩刑而毋須入獄全身而退，判決在當地引起爭議，網民鬧爆這案情竟然緩刑了事，「性侵未成年居然判緩刑」、「做了違法的事還能緩刑出國深造，這不是擺明默許嗎？」、「根本就是鼓勵權勢性交把被強迫的人逼死逃罪吧」、「毀人一生，緩刑3年」。不少人質疑被告是因為高學歷獲利，揶揄「要出國能當成減刑的原因喔」、「高學歷真的比較容易被原諒」。

（綜合）