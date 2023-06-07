人夫旅館床上「馬上風」暴斃　警1句交代　人妻即時扯髮暴打妹妹

雖然「做鬼也風流」，但風流帳涉及婚外情，甚至有違倫常的出軌關係，正印受到雙重傷害下難免暴怒。台灣有人夫與姨仔發展不倫戀，豈料2人在汽車旅館短敘時，人夫「馬上風」倒斃床上，姨仔只好報警求助。不知情的正宮趕至旅館了解，還以為妹妹有心到場提供協助，直到警方開口說1句話，才知「小三」正是自己的親生妹妹，氣到立即扯髮暴打妹妹，甚至一度拒絕認屍。



殯葬業者「大師兄」表示，警方循例詢問同行女伴和死者關係，「她就講了一句『姐夫』，哇！那時候整個瞬間都安靜了」（《震震有詞》截圖）

台灣殯葬業者「大師兄」在節目《震震有詞》上分享工作時遇到的震撼事例，提及曾到汽車旅館處理男性死者遺體，通常開門就見到死者躺在床上，警方向同行女伴做筆錄，並會透過無線電叫同袍幫忙調查死者家屬，以便通知對方前來現場。由於「大師兄」當時涉世未深，便好奇問：「家屬不是那女的嗎？」警方則回答家屬通常九成都不是同行女伴，即會有其他家屬到場。

直到有一次，「大師兄」如常前往汽車旅館處理「馬上風」暴斃個案，男死者同樣躺在床上，同行女性則衣衫不整，警方循例詢問是屬於性交易還是其他關係，「她就講了一句『姐夫』，哇！那時候整個瞬間都安靜了」。隨後正印和其他家人到場，「他們來的時候，他們覺得好高興，妹妹竟然很關心他們」。正印下車和妹妹打招呼，而且十分生氣問：「他（死者）是跟哪個女人在一起啊？」警員隨即表示「不好意思，這是現場這位小姐」，意指是與正印的胞妹同來。

「大師兄」形容當時立即發生爭執，「那邊（姐姐）抓頭髮、在那邊打來打去」，但當時遺體仍要等家屬確認身分才能放入冰庫，「大師兄」無奈請求正印先認屍，但太太反指「不要，我不是他太太，那個女（妹妹）的才是，你們找她去確認，他們很好啦，我才是外人啦，他們比較熟」。眾人一直僵持，直到有警員態度比較強硬前來調解，才能完成認屍過程，但姊妹後續如何則未能得知。