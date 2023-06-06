兄訂婚弟醉後瞄姨仔開黃腔：我哥以後有福了　姨仔翻枱女家捍尊嚴

開黃腔也要看場合，否則只會壞了大事！山東有男子在兄長訂婚宴會上和其他男性親戚共坐一枱，醉酒後以正在讀高中、樣貌不錯的準大嫂胞妹為對象開黃腔，笑稱兄長以後連準姨仔都可以「接收」，享盡齊人之福，「我哥以後有福了」。豈料黃腔被對方聽到，準姨仔怒得摔筷子質問是什麼意思？旁人見狀立即打圓場，但準姨仔受辱後不甘罷休要討公道，醉男即被惹怒後大吼，結果火上加油，準姨仔當場大哭大鬧，甚至翻枱，雙方不歡而散。



男方一家事後登門道歉，並打算繼續討論婚事，女家一度稱要把婚事暫緩，但最後總算能和解。醉男雖後悔一時失言壞了喜事，但同時批評準姨仔當眾令男家一方難堪。網民批評醉男不知悔改，「這才是最可怕的，甚至不覺得自己是在性騷擾」。



山東1名男子在兄長訂婚宴會上醉後開黃腔，結果惹怒準大嫂的胞妹，一度令婚事有暗湧。（Getty Images）

來自山東、正在讀大學的樓主表示，大學男生宿舍內不時有人開黃腔，開開玩笑屬很正常。事發當日正值兄長訂婚宴，樓主和男性親戚共坐一枱，大家飲酒飲得不亦樂乎，開始「不太理智，想着活躍活躍氣氛」，樓主見到準大嫂胞妹生得不錯，竟稱準姨仔「半個屁股是姐夫的，我哥以後有福了」，意指哥哥可享齊人之福。

豈料準姨仔聽完這番言論後發怒，立即摔筷子，同時質問樓主是什麼意思、男方一家打什麼主意？樓主兄長見狀打圓場，但準姨仔仍然「企硬」，甚至認為還沒結婚，男方就這麼欺負她一個高中生，這婚事要是結了，男方豈不是欺負死她？

樓主的父母繼續賠笑說無可能會欺負準姨仔，而樓主見到父母和準大嫂都面色不悅，因而忍不住大吼，打算令眾人收口，結果準姨仔立即大哭大鬧翻枱，雙方不歡而散。

對準姨仔而言，樓主的言論等同性騷擾，故不甘罷休。（Getty Images）

事隔一周，準大嫂仍然沒理會兄長，父母打算帶樓主上門道歉，順道繼續討論婚事，但女方一家婉拒，更指「這婚事再說吧」。到最後雙方願意和解，男方一家四口登門道歉，樓主更向準姨仔送禮賠罪。

雖然婚事仍能繼續，但樓主批評準姨仔一開始令到他難堪，而且翻枱行為無禮，除了她自己丟面之外，雙方長輩同樣丟面，樓主稱大伯都說她過分，有問題應該是一家人私底下解決，但在公眾場合吵吵鬧鬧，「不顧全大局是不行的」。

帖文引來網民批評樓主不知悔改，紛紛留言指「亂開黃腔」、「這才是最可怕的，甚至不覺得自己是在性騷擾」，有網民甚至讚揚「女方一家人的教育都好好啊，全家都能意識到問題的嚴重性，而且妹妹受到委屈了就有勇氣提出質疑而不是忍着人」，甚至有人笑言叫樓主應該嫁給兄長，那就能完成婚事。