菜刀哪來的？熊貓萌萌玩菜刀、踢斷橋影片瘋傳　遊客尖叫：快扔掉

近日1段「功夫熊貓雜耍玩刀」片段在抖音上瘋傳，影片中，北京動物園大熊貓萌萌不但拿着菜刀把玩，還把刀刃放到嘴邊比劃蹭刮，遊客見狀即時大叫「扔掉！扔掉！」、「太危險了」，而萌萌似乎聽懂了，順從地把菜刀扔開。樓主又在影片中表示，「萌萌營業期間，意外事故頻頻發生，屬實為牠捏一把汗」。不少網民看片後就十分關注菜刀來源，甚至質疑是有遊客丟入園中，「萌萌的菜刀哪來的」句子更上了搜尋榜。

原來事件並非近日發生，影片早於2018年曾瘋傳，當時有飼養員誤將割竹子的菜刀留下，被萌萌拾起來把玩，其間被拍下影片，之後飼養員已將菜刀收回，萌萌並無受傷，而相關飼養員事後已受到處分。至於「萌萌玩刀」的影片再被翻炒，有網就認為與近日「追熊貓」熱潮有關。



飼養員在萌萌的活動場內遺漏一把菜刀，令到牠「有機可乘」玩刀。（微博影片截圖）

網上流傳的影片中，大熊貓萌萌扔開菜刀後，有工作人員將菜刀取走。但沒想到萌萌又開始作怪，牠先爬上木橋，然後使勁搖晃木橋，之後萌萌爬下木橋，用蠻力一踼，輕鬆將木橋踢斷，有遊客目睹後高呼「天吶，橋要給牠弄塌了」。而萌萌「拆屋」後，安然地靠着大石坐，沒想到一個坐不穩，竟然翻身摔到下方小溝，嚇得遊客不禁驚叫，在發現牠安然無恙後才笑出來。

影片曝光後，很多網民都被萌萌「萌到」，紛紛大讚牠可愛，「天啊，太可愛了」、「熊如其名啊，真萌」，又形容牠是真實版《功夫熊貓》。不過也有人關注為何萌萌活動空間會有菜刀出現，「是遊客丟的嗎？有抓到人嗎？」、「離譜到家了！怎麼會有刀」，而「萌萌的菜刀哪來的」這句話近日更上了熱搜。

有網民形容萌萌是真實版《功夫熊貓》。（劇照）

原來事件是發生在2018年12月26日早上9時，當時萌萌還在四川成都大熊貓繁育研究基地，當值飼養員在牠活動場內為牠添加竹子，「因一時大意將用於割物件繩索的菜刀遺忘在活動場內」，萌萌入場後發現菜刀，並將刀放在掌心把玩。值班保安發現後通知飼養員，飼養員隨即將萌萌帶回獸舍及取走菜刀，在詳細檢查過萌萌後，確認牠沒有受傷，於是便將牠放回活動場。

研究基地事後召開全體飼養員大會，檢討該名飼養員失職之處，取消他該年度優秀員工評選資格，又作出相應處分，包括扣除他及相關管理人員的績效工資，同時要求全體飼養員引以為戒。

北京動物園官方微博於本日（6日）分享了丫丫近況。（「北京動物園微博」）

至於萌萌影片翻炒原因，有人就認為與近期國內「追熊貓」熱潮有關。自從旅美大熊貓丫丫會回國的消息公布後，北京動物園就掀起一股「熊貓熱」，不少人冒名湧到園內看熊貓，而最受歡迎的莫過於「園內頂流母女明星」——萌萌與萌蘭。

今日（6日），北京動物園官方微博分享了熊貓丫丫的影片，短短6個小時就已經有超過12萬人讚好，不少人表示「感謝北動，為全體工作人員點讚，你們辛苦了」、「丫寶，終於看到你了」。

（綜合）