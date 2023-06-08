迷暈！真人騷女星外遊度假　視線離飲品5秒疑被下藥　飲完有反應

去旅行記住要小心！曾經參加澳洲真人騷的女星早前與同性朋友前往加勒比海度假，其間曾到當地1間酒吧消遣，其間視線離開飲料僅5秒，懷疑被人有機可乘下藥。女星喝完飲料後突然感覺頭暈噁心，後來「難以感覺到自己的腿，整個人幾乎癱瘓」，情況持續數小時，慶幸同行友人沒有中招，終護送她安全離開。



莫莉不時在社交網站分享靚相。（「moniques.world」instagram照片）

曾經參加澳洲真人騷的30歲女星莫莉（Monique Morley）近日透露，她與1名女性朋友出發前往加勒比海度假，當時正值午膳時間，2人到1間酒吧飲酒時，酒吧佈置簡潔，沒有其他客人，她們便點了2杯飲料，「突然有1名男子靠近，硬要從我們前面走過去，這實在很奇怪，以為對方走近靠牆的小雪櫃，所以我不以為意，便轉身欣賞陽台外風景」。

大約過了2秒，莫莉回身喝下飲料，隨即感到不適，「感覺很奇怪，尤其是雙腿，我問朋友她有否同樣感覺，但她完全正常，我懷疑自己被下藥了」。

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莫莉立即要求朋友駕車載她離開，「但一路上都覺得非常暈眩噁心，車輛不時停下來，方便我嘔吐，整個身體變得奇怪，雙腿幾乎失去感覺」，好不容易回到酒店休息，「整個人幾乎癱瘓」，情況持續好幾個小時，「不確定我為何會成為目標，可能有人想偷手機或手袋，幸好及時發現便離開」。

雖然脫離危境，但莫莉形容「這是最可怕的事，但一定要戰膀恐懼，我們比想像中堅強」，她更提醒出國旅遊的人士，「注意飲料，身邊一定要有你信任的人，當感到不對勁時，立即離開」。

（綜合）