油麻地2短裙女MMA！馬路扭打走光露底　2男勸交變4人混戰後續超狂

「為乜打到走光都唔理？」網上流傳一段影片，有兩名穿短裙女子於油麻地西貢街馬路上打架，兩人於地上扭作一團，就算「露底」也沒理會，其間有多人上前嘗試勸交及拉開兩女子惟失敗。影片引起網民熱議。有網民直言，「女人喺街度講粗口打交，好醜怪」、「打到露底底，公證叫分開都唔聽」。



網上流傳一段影片，有兩名穿短裙女子於油麻地西貢街馬路上打架，兩人於地上扭作一團。（facebook群組「上水人大聯盟」影片截圖）

有網民於facebook群組「上水人大聯盟」上傳一段約2分鐘影片，顯示有兩名穿短裙女子於油麻地西貢街馬路上打架，片初兩女子扒在一輛私家車前，扭作一團，「戰況」十分激烈，就算「露底」也在所不惜，繼續在地上扭打。隨後有外籍女子走上前嘗試勸架，喊道「Don't fight！Don't fight！（不要打架！）」，但兩女子沒理會。

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其後有穿灰色短袖上衣的男子走上前，突然用手打了黑裙女子一下，似乎是認識對方，大喝一聲後，喊道「做咩嘢呀你！」，邊喝令「起身！放手呀！」，邊嘗試拉起黑裙女子但失敗。之後有穿黑絲女子走近將手機交予灰衣男接聽，其間灰衣男再用手推了黑裙女臉部一下，斥責「做乜X嘢呀！你講乜X嘢呀！」，黑裙女反擊推了灰衣男腿部一下。

畫面一轉，兩女子從馬路轉到行人路上繼續在地上扭打，突然間起來又轉到馬路上扭打，鏡頭後有把男聲說「又嚟又嚟！」，灰衣男及另一名白衣男一同嘗試分開兩女子，並說「唔好打啦！」。兩女子跌在地上後，間條裙女子激動地不斷用雙腳踢開白衣男。

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畫面再轉到第3個位置，今次是兩男兩女扭在一起，白衣男用普通話大叫「不要動手，不要動手！」、「分開！分開！」，但兩女仍不斷伸腳互踢對方。之後有名女途人大叫「嚟緊啦，差佬嚟緊啦！」。影片就此完結，不知兩女打架原因，以及不知兩男兩女之間關係。

影片引起網民熱議，批評「不知所謂」、「搞咩嘢喺度？」。有網民「食花生」笑言，「紅色底褲好邪」、「係好睇嘅」，亦有人說影片中不斷有車輛經過，影響觀戰，「啲車好阻住」、「架貨車咁唔啱時候」。