女友迫買$4.5萬Chanel袋！「不買就分手」　男生感嘆：睇清佢為人

為名牌袋而失去一段感情，值得嗎？台灣有男生指女友希望他能買香奈兒（Chanel）手袋作禮物，但價錢實在太昂貴，問可否買普通點的手袋，但對方不肯，還指明拿名牌袋出門才有面子，更威脅「你不買給我，我就要分手」，雙方多番糾纏仍無法達成共識，樓主直接答應分手，發文感嘆一個名牌包，便能看清對方為人。不少網民都力挺樓主分手決定，狠斥該女生「拜金」，亦有人認為生活不應盲目追求名牌。



台灣有男生的女友希望他能買Chanel手袋作禮物，得知價錢後卻嫌太貴，便詢問方可否買普通點的手袋，但對方不肯，更威脅「你不買給我，我就要分手」，惹來網民狠批拜金。（《現正分手中》劇照）

樓主在「匿名公社」發帖，並詢問「女生真的都喜歡名牌包嗎？」，因為女友一直吵着要他買Chanel手袋，更被威脅「不買就分手」。事緣女友某日興高采烈向樓主表示，她很喜歡Chanel某款手袋，暗示樓主送給她，樓主隨即詢問大約的價錢，對方回道「差不多要18萬新台幣（約4.5萬港元）左右！」。樓主不禁震驚「也太貴了吧！」，但對方辯稱，只有揹這樣的手袋出門，才會有面子。

樓主續問對方，可否買普通點的手袋，嘗試遊說普通手袋都很好看，不一定要名牌才有面子。不料對方怒喊「你不買給我，我就要分手！」，樓主再次確認，是否不買名牌袋就要分手，眼見女友這麼堅持，只好無奈向對方解釋，「18萬對我來講，真的太多了」，而且他根本沒有足夠金錢可以購買。

樓主女友更指出，只有揹名牌手袋出門，才會有面子。（《雖然是精神病但沒關係》劇照）

但女友不肯妥協兼威脅「那好吧，那我們就分手吧！」，樓主最後無法忍受，稱「既然你堅持分手，我無話可說，就分吧！」，更感嘆因為1個名牌袋，便能看清1個人的價值觀。

樓主被女友以分手來威脅買名牌，不少網民力撐分手決定，「有夠拜金」、「分的對，不然將來敗光」、「慾望無底洞」、「胃口養大了，下次要給多少才能滿足？」、「趕快離開這樣無止境要求的女人」、「證明她只是要錢，不是愛你」。

亦有人認為生活不應盲目追求名牌，更甚被名牌主宰生活，「我都40歲，沒拿過一個名牌包」、「人有氣質，拿什麼包都像名牌」、「想好好過生活的女生不會這樣，想要的應該自己買才對」。

（匿名公社）