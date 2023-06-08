淘寶新騙案？港男接快遞公司來電稱丟失貨件　勿做1動作隨時偷錢

隨着網購愈來愈方便，不少人會在網上購買「心頭好」或日常用品，惟借助科技力量的騙案也層出不窮。1名男子周三（6月7日）在網上發文，表示最近在淘寶購買1件12元人民幣（約13港元）貨品，不久收到自稱快遞公司來電，對方表示由於公司丟失貨件，希望賠償他一共92元人民幣（約101港元）。事主其後按對方指示，在微信上接連至內地某知名保險公司理賠頁面，但隨後又要求事主掃二維碼（QR code），事主感覺有詐，立即掛斷「快遞公司」電話，事後在網上一查，才得知自己或遇上騙徒。



1名男子最近在淘寶下訂單後，不久收到自稱快遞公司來電，表示因公司丟失貨件，故希望作賠償，其後甚至要求男子掃二維碼，男子隨即察覺不妥。（資料圖片）

該名男子在facebook群組「淘寶開心share」發文，表示早前在淘寶買了1件價值12元人民幣產品，直至周三，他接獲1通自稱「中通快遞公司」電話，對方甚至能說出運單號碼。他續指，「騙徒」在電話中表示公司丟失了貨件，故向他賠償80元人民幣（約88港元），另加產品費用，共支付92元人民幣賠償金；對方後來加事主微信，事主在微信上按照指示操作，轉至內地一知名保險公司理賠頁面，對方聲稱該頁面應有「紅包」選項，惟事主找尋不果。

該名「中通快遞公司」員工堅稱事主操作錯誤，要求他掃1個二維碼，此時事主感覺有詐，肯定對方是騙徒，便立即掛線。事主在文中指，後來他在網上搜尋資料，發現很多以「快遞」之名的騙案，一旦當掃了騙徒提供的二維碼，手機上的銀行、支付寶、微信和信用卡便會被盜取。樓主提醒，假如遇上快遞公司丟失貨件，對方也只會向商家賠償，而買家則經網購平台申請退款即可。

男子在微信上按照「快遞公司」指示操作，轉至內地一知名保險公司理賠頁面，對方後來又以事主操作錯誤為由，要求他掃二維碼。（資料圖片）

帖文一出，即引來大批網購平台買家熱議，紛紛表示「長知識了」，又感謝樓主分享有用資訊，大讚他「夠醒目」。有網民則建議樓主通知商家及淘寶，追查騙徒如何獲取其個人及訂單資料，「建議你通知淘寶客服，涉及嗰張運單嘅訂單，懷疑係過程中泄漏你嘅電話及購買資料，叫淘寶留意一下係咪有不誠實賣家/不誠實物流」、「應該直接聯繫賣家」、「很好的分享，呢個容易中招的」、「連你運單號碼都有？」。