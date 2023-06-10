4米巨蟒闖派出所！警見真身即撤　急向消防求救：有點大，不敢抓

巨蟒出沒注意！雲南有派出所日前出現不速之客，有警員處理文件時驚見房內有蛇嚇到彈起，隨後2人拿起工具展開圍捕，但行近發現太大條，即時關門撤退致電消防求救。消防接線時問了兩問地點才發現是派出所打來，警員也不好意思笑笑問說「有點大，有點不敢抓呀」，消防員其後到場花了5分鐘將巨蛇捕捉，證車是國家二級保護動物網紋蟒，長達4米、重40斤（20公斤），現時已放回野外。



警員工在辦工時，見到房內有蛇。（微博影片截圖）

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內媒報道，6月3日，雲南西雙版納打洛鎮的派出所出現不速之客，閉路電視紀錄都見，當時有警員在辦公室內處理文件，抬頭看右手邊嚇到彈起，離開房間求救。2名警員隨後拿齊工具入房捉蛇，但查看後發現蛇太大條，最後決定關門撤退，向消防求助。

通話紀錄中，警員笑笑口稱：「我們這邊來了1條大蟒蛇，有點大，有點不敢抓呀，麻煩你們過來抓一下。」消防見對方未說明地址，便開口問，警員才坦白說「我們是派出所的」，消防聽到後苦笑「好的好的，我們馬上過來」。

消防到場花了5分鐘捉蛇，發現蟒蛇體長4米、有40斤重。（微博影片截圖）

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消防帶齊捕蛇器趕到現場，花5分鐘用夾子成功捉蛇，經鑒定，確認該蛇是國家二級保護動物網紋蟒，4米長、體重40斤，身體狀況良好，現已放回野外。警方提醒，民眾如遇到野生動物，應即時聯絡野生動物部門或報警，請專業人員救助，勿擅自處理。

網民爆笑稱警員撤退合理，「武力值是夠的，但打死就不好寫報告了」、「這在我面前我得原地去世，雞皮疙瘩起來了」、「笑聲為什麼要省略，不就是為了聽那笑聲嗎？」。也有人認同警方找消防員處理，「如果硬着頭皮強行去抓，說不定還要打120」、「專業的事還是留給專業人士來處理」。

（綜合）