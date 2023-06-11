影片直擊！人夫衝上台摑醫生兩巴　爆粗指控：7年前性侵我妻子！

至愛的人受到傷害尤其是性侵，見到加害者時，盛怒下有可能做出暴力行為！網上瘋傳影片，指美國1名人夫在醫學會議期間，衝台上掌摑了1名醫生兩巴，而且多次爆粗指控對方「7年前性侵了我的妻子」，過程被在場人士拍下，並上載至社交媒體，事件引來各界關注，警方事後證實發生1宗襲擊案，以及懷疑涉及性侵案件，暫時無人被捕。



男子摑了醫生一巴，當場引起觀眾哄動。（Twitter影片截圖）

涉事短片片長大約2分鐘15秒，被上載至Twitter而瘋傳，上載者先用文字指事件發生在美國馬里蘭州巴爾的摩一場醫學會議，有1名醫生在台上遇襲。片中可見，現場講台橫額顯示美國婦產科醫生學會正舉行活動，1名粗獷男子衝到台上，一手抓住其中1名醫生，繼而向台下觀眾指控該名醫生「7年前性侵了我的妻子」，然後摑了他一巴，當場引起觀眾哄動，男子爆粗指罵醫生，一邊指住相信是其妻子的女伴，一邊大聲狂罵「你知你做過什麼，你知你做過什麼，你7年前在紐約性侵了我的妻子」，說完再摑了該醫生一巴。

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男子愈來愈激動，即使下了台，仍然繼續爆粗指罵醫生，「這7年來我妻子一直在受苦，因為你！」。動粗男的妻子亦向在場人士表示會向美國婦產科醫生學會報告該宗懷疑性侵事件，此時現場保安員出面制止，其中1人勸說「有更好的方法來處理」，男子怒說「還有更好的辦法？他侵犯了我的妻子，有更好的辦法嗎？」。夫婦一度打算離開，但男子仍然怒火中燒，再次走近講台向醫生咆哮，「你膽敢再笑！」最終夫婦真的離開現場，而被摑的醫生全程沒有反駁或回應，相信一直尷尬微笑，影片就此結束。

男子仍然怒火中燒，再次走近講台向涉事醫生咆哮。（Twitter影片截圖）

當地警方證實事件發生在本年5月20日下午4時許，遇襲醫生不打算進行刑事控告，據了解，該名醫生在紐約州石溪大學的醫學中心工作，身分尚未公開，校方回應傳媒指會認真對待懷疑性侵事件，正在審查有關情況，並會採取必要措施解決問題，且已聯絡美國婦產科醫生學會，了解對方會否展開進一步調查。

美國婦產科醫生學會在Twitter表示，已注意到該事件，當日目擊者或在網上目睹涉事短片的人士可能因而經歷創傷，包括許多過去曾經遭受性侵犯或其他暴力的人，會方採取一切措施，為會員提供一個安全環境，不會容忍任何形式的暴力。但會方未有回應是否收到關於遇襲醫生遭指控性侵的投訴，而事件中暫時無人被捕。

（綜合）