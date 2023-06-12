女生早知父出軌　驚悉母才是小三崩潰：我係私生女　網民：你沒錯

錯不在子女！有女生在網上發文大呻，她自小未曾感受過父愛，因為自小學開始，爸爸1、2個月才回家1次，過往母親解釋爸爸是去了工幹，但她懂事後就懷疑爸爸出軌有第三者，至日前母親坦白「原來我老竇有一個40幾歲嘅仔， 佢而家已經生仔，然後要重新裝修屋企」，也因此爸爸已幾個月沒給家用。真相突如其來，女生悲痛道「原來我老母係小三…原來我係私生女」，現在壓力很大，覺得很丟架。網民紛紛安慰，認為她根本無錯，事件都是大人的錯，而最大罪的就是她的父親。



樓主母親日前坦白，原來她才是第三者。（示意圖／Getty Images）

有女生在Dcard發文，稱「原來我老母先係小三」，她透露自己從小到大都沒感受過父愛，小時候的確像個普通家庭，但爸爸自她小學開始，「1、2個月先返嚟1次」，媽媽解釋爸爸要出外公幹，當時信以為真。懂事後發現爸爸太過奇怪，覺得他可能出軌，外面有第三者。

直至日前（6月9日），媽媽突然向她坦白，「原來我老竇有一個40幾歲嘅仔， 佢而家已經生仔，然後要重新裝修屋企，已經幾個月冇俾家用我哋」，而且爸爸還有1個大約14歲的女兒。真相突如其來，「原來我老母係小三，原來我老母冇同我老竇結婚，而家我老竇淨係去返佢原本嘅家庭，原來我係私生女⋯」。

樓主直言一時間無法接受自己身世，「好大壓力，亦都覺得好丟架…有一個做小三嘅老母…」、「我一直都好憎我老竇」。

樓主一早猜到父親出軌，但沒想到媽媽才是小三，父親竟然已有個40多歲的兒子，她卻是私生女。（示意圖／Getty Images）「

網民感覺到樓主的難受，紛紛好言安慰，「大人錯，不要想太多」、「大人嘅錯你無須要去承擔，無人揀到自己嘅出身，你要好好過日子」，無論如何最大罪的是父親，「可能你媽都係比你老豆呃」。

部份網民面對同樣的家庭問題，「之前我老竇自爆佢出面有個女，我冇啦啦多個妹嗰下我都接受唔到，不過慢慢習慣就算，到依家我都未原諒到佢」。另有網民和樓主情況一樣，「同你差唔多，唔同嘅係我好細個就知，連嗰個男人的家庭（有對孖仔）都知，但係我阿婆阿公嗰時好似唔係幾知件事咁，總之一知道佢哋嚟，嗰個男人就要即刻走」，當時以為正常，「黐佢多過我阿媽，經常想佢留喺我屋企耐啲，過埋夜咁」，直至上中學開始發現事情不單純，開始發現真相，現在上大學已斷絕關係。

網民安慰樓主，認為她沒有任何錯，不應覺得自己丟架。（示意圖／Getty Images）「

有網民提醒，樓主母親應該要鼓起很大勇氣才坦白，「點講都好佢都靠一己之力養到你咁大，如果你睇佢唔起嘅，都幾hurt」、「你覺得丟架前，第一可以了解下點解你媽媽會做咗人小三，佢當初知唔知情」。

（DCard）