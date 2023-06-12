內地女遊尖沙咀　驚見重慶大廈南亞男1動作嚇到即走：香港很危險…

【香港旅遊／重慶大廈】尖沙咀是旅客來港旅遊熱門地點之一，不過有內地女於網上發文講述在尖沙咀旅遊恐怖經歷，指她路過重慶大廈門口時，有一名南亞男人突然「一個打人的姿勢」對着她，她斜眼望後即時嚇到跑走，驚呼「香港真的危險」、「冒着生命危險去香港」，又疑惑「香港真的值得專門去一趟嗎？」。帖文引來網民熱議，紛紛分享自己經過重慶大廈經歷。



有內地女於網上發文，講述在尖沙咀旅遊路過重慶大廈經歷。（資料圖片）

該內地女於小紅書以「香港真的危險」為題發文，形容「第一次我離危險這麼近」。她表示，周日（6月11日）到尖沙咀食飯路過重慶大廈門口，「那裏有非常多的菲律賓男人，我也不知道他們是幹嘛的」，突然她見到一名南亞男人「一個打人的姿勢」對着她，且與自己僅半米距離，於是她「眼神斜過去」，即時嚇到跑走，「我也不知道下一秒會發生什麼，我也不知道是不是我眼神嚇到他，他沒有敢動手，還是我跑得快」。

該內地女於小紅書以「香港真的危險」為題發文，形容「第一次我離危險這麼近」。（小紅書）

樓主指出，去年香港多次都沒有進入過重慶大廈，「今天（6月11日）還是因為看小紅書打卡店，我才選擇進去了。之前路過也是繞道而行」。她又說，「最近香港出得事故有點頻繁。朋友讓我注意點，我也並沒有特別在意」，提醒「姐妹們如果出門前有人提醒這個地方不安全，大家還是謹慎一點為好」。

樓主並在帖文標籤了「冒着生命危險去香港」、「危險」、「女生在外要保護好自己」等。

樓主提醒，「姐妹們如果出門前有人提醒這個地方不安全，大家還是謹慎一點為好」。（《家族榮耀》劇照）

帖文引來網民熱議，「我連着兩個周末去，都經重慶大廈，外國人確實很多，我都是快步走過」、「是真的害怕，第一天去是和朋友經過那邊，好多印度人盯着你，就很不舒服，後來我自己單獨行動，一個人經過重慶大廈我都腳步加快，口罩戴好，真的有種莫名的壓迫感」。也有香港網民留言，「我喺香港生活幾十年都冇去過，所以我都不明成為網紅專登去打卡」、「香港還有好的地方，好的人，希望妳們玩得開心」。