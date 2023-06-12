澳洲男帶狗散步目睹「勇武袋鼠大戰蟒蛇」　結局出乎意料令人心寒

大自然總是會出現驚人的發展。



一名男子出門帶愛犬散步看到恐怖的畫面，一條蟒蛇跟袋鼠正在草原上搏鬥。

大部分人對袋鼠的印象就是牠們兇猛善戰，沒想到這隻袋鼠竟不敵蟒蛇的攻勢，最後慘遭蟒蛇慢慢捲緊窒息而亡。

善戰袋鼠慘被耗盡氣力 戰況逆轉終命喪蟒蛇大口（點擊放大瀏覽，慎入）：

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綜合外媒報道，澳洲一名男子歐爾梅（Duke Orme）日前北部旺加林海灘（Wongaling Beach）遛狗，在附近的草地上看到一條蟒蛇跟袋鼠正在扭打。

大部分澳洲人對袋鼠的印象就是牠們儘管看起來很可愛卻很驍勇善戰，因為澳洲經常出現袋鼠踢傷人或打贏其他生物的狀況，沒想到這次卻看到不一樣的狀況。

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本來正在跟蟒蛇纏鬥的袋鼠隨著時間過去慢慢耗盡力氣，耐力十足的蟒蛇等到這一刻立刻慢慢收緊身體，整條蛇長常的身體捲住袋鼠，袋鼠雖然還有力氣掙扎但也慢慢失去活力，最後慘遭蟒蛇活活勒死。

歐爾梅表示，這隻勒死袋鼠的蟒蛇是澳洲磨砂蟒蛇（Australian scrub python），是澳洲最長的無毒蛇之一，牠們會使用相當強壯的肌肉將獵物鎖住，接著慢慢採取消耗戰將獵物勒死，等到獵物窒息後再慢慢吃掉。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】