7旬伯伯搭的士送輪椅母返護老院　對話感動司機：好孝順好sweet

身為子女能夠照顧父母到老，其實也是一種福氣。有的士司機日前發文，指於柴灣遇到1名老伯帶同以輪椅代步的年老母親截車，表示要送母親返回位於九龍塘的護老院。車程中老伯不斷叮囑母親要告知他在護老院的情況，又提出日後帶母親到商場「飲茶行街」，溫暖的母子情令司機也大受感動。而令司機更驚人的是，老伯到埗後堅持多付20元「貼士」，以答謝他沒有拒載及代搬輪椅的舉動，令司機不禁拍下照片記錄當晚經歷。



有的士司機日前發文，指接載了1位年約七旬的老伯帶同坐輪椅的母親返回護老院，車程中老伯與母親的對話令他非常感動。（fb「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

該名的士司機日前於facebook群組發文，指在柴灣高威閣落客後，在附近斜路即見到1名阿伯揮手截車，對方甫見他停車便表示自己等車多時不果，決定將坐輪椅的年老母親帶到康翠臺路口一同等候。司機協助老伯及其母親上車後，再替對方放好輪椅，「我問佢係咪去東區醫院，佢即刻口窒窒話唔係，其實係去九龍塘護理院」。

的士司機指，老伯擔心他不願「過海」，還提出要加付車費，但被他拒絕。車程中，司機一直留意老伯與年老母親的相處情況，聽到對方不停叮囑母親，「阿伯同佢阿媽講，如果護理院嘅姑娘對佢唔好，就一定要同佢講」。當的士行經九龍灣MegaBox商場對開天橋時，老伯又向母親說「下次帶佢去嗰度飲茶行街」，令司機非常感動，形容母子關係「真係好孝順同好sweet，阿伯都起碼七十幾」。

的士司機聽到老伯與母親的對話，形容2人關係「真係好孝順同好sweet，阿伯都起碼七十幾」。（《降魔的》劇照）

直至到達目的地，車費連同隧道費共為200元，司機指老伯堅持付220元，即給予20元「貼士」，以答謝他未有拒載以及幫忙搬輪椅的舉動。他最終欣然接受，又拍下對方照顧母親的相片記錄當晚經歷，「真係多謝晒，講緊都係13-14分鐘嘅事，輕輕鬆鬆」，同時勉勵同業「幫到人就盡量幫人啦」。

帖文引來網民及同行討論，不少人大讚司機心地好，出於善心幫助老伯，「老人照顧老人真係好多無奈，但多謝的士哥哥大愛」、「幫到人其實係一種福氣，感恩證明自己仲有能力」。亦有同行呼籲避免拒載，「見到呢啲一定唔會拒載，因為唔想自己老咗畀人拒載」、「點解咁樣反應，係因為太多拒載經驗」。