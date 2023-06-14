IT女高管中招！接電話被指毀謗政府機關　「證清白」慘被呃$200萬

【電話騙案／詐騙】騙徒無處不在，舊招數仍然有人中招！馬來西亞1名「IT女高管（資訊科技高級管理人員）」近日墮入電話騙案，來電者自稱是警察，指她涉及毀謗政府機關及洗黑錢活動。女高管不虞有詐，按照騙徒所說開設新戶口，最終被騙走了約118萬令吉（約200萬港元）公積金及存款，欲哭無淚。



騙徒手法層出不窮，接到可疑電話就要加倍留神！（示意圖／gettyimages）

綜合當地媒體報道，該名55歲「IT女高管」於5月22日接獲可疑電話，對方自稱是來自布城的警察，告知她涉及毀謗馬來西亞衛生部，同時涉及洗黑錢活動，並要求她開設新的銀行戶口調查。

女高管不虞有詐，按照來電者的指示「配合調查」，從5月23日至6月9日在民都魯其中3家銀行開設3個銀行戶口，再把88.1萬令吉（約150萬港元）公積金及30萬令吉（約51萬港元）存款分別存入3個新戶口。

女高管按騙徒要求交出戶口帳戶密碼，她之後查看銀行戶口，發現存款已分多次轉移至另2個銀行戶口。（示意圖／gettyimages）

女高管又按對方要求交出戶口帳戶密碼，她之後查看銀行戶口，發現存款已分多次轉移至另2個銀行戶口，驚悉受騙後在丈夫陪同下到警署報案。

類似騙案在當地已非首次發生。早前1名66歲退休男子接獲電話，對方告知他涉及洗黑錢活動，要求他開設2個新銀行戶口，把存款及公積金全數轉入新戶口配合調查，沒想到120萬令吉存款隨後全被轉走。警方提醒，如接獲類似電話，應立即掛線，並致電警方查詢。