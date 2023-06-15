公園活春宮！情侶忘情擁吻　男子公然伸手再探頭入裙　影片傳笑聲

網上經常瘋傳有情侶在公眾地方親熱的影片，但「人類總是犯同樣的錯誤」。近日社交媒體再次熱傳台灣一對男女疑在公園操場上演「活春宮」，可見男方坐在長櫈上，女方則坐在男方大腿，雙方激烈親吻。男方更多次伸手入女方的長裙，隨後更側身躺在櫈上，女方則站立，任由男方探頭進入裙內。影片一度傳出疑為拍片者的笑聲，網民看過影片紛紛留言指「懂玩」、「省好多開房間的錢」、「好丟臉」。



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有網民將相關影片上載至facebook群組「爆廢公社二館」，片長大約2分鐘5秒，而且列明是轉載。片段可見，事發在公園一個露天操場，背景傳出多下鑿地巨響，相信附近正進行工程。

影片開首已見，1名男子坐在長櫈上，女子雙腿分開坐在男方大腿上，雙方激烈親吻，男方甚至伸手進入女方的長裙有所動作。女子一度停止親吻，左手掃落近臀部位置，並和男方四目交投，似乎不滿對方伸手入裙的動作。

隨後兩人繼續擁吻，動作大到令女方懷疑露出內褲，男方從裙中伸出手臂。兩人親吻期間，女方一度支撐不住，險滑落地面，男子遂用雙手輕輕托起女方身體，隨後再扶穩，讓她繼續安坐自己大腿上。

女方後來站回地上，男方竟側身躺在櫈上，探頭進入女方裙內有所動作。女方一度用雙手扶櫈，其後慢慢彎腰，兩人完全沒有留意到遠處有人拍片，拍片者甚至發出笑聲。

男女於片中並無露出私密位置，但網民看後均大呼尷尬，留言指「無言」、「懂玩」、「在長長的裙子裡面挖呀挖呀挖」、「省好多開房間的錢」、「好丟臉」，更有網民問「不會很熱嗎？」。