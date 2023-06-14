逼讓座被拒　老翁怒摑大學生後猝死　家屬反索賠$55萬　判刑爽了

搭車讓座問題常掀爭議，內地河南鄭州一名老翁坐公車（巴士）時，要求一名大學生讓座遭到拒絕後，氣憤打大學生4巴掌，大學生未有還手；待大學生下車後，待在車上的老翁突然心臟病發猝死，事後老翁家人竟要求該大學生賠償50萬人民幣（約55萬港元），最終經法院審理，認為大學生毋須對老人的死負擔任何責任，判家屬敗訴。事件引來網民熱議，認為判決還大學生公道。



內地河南鄭州一名老翁坐公車（巴士）時，要求一名大學生讓座遭到拒絕後，氣憤打大學生4巴掌，大學生未有還手；待大學生下車後，待在車上的老翁突然心臟病發猝死。（網上圖片）

綜合媒體報道，事發2014年9月9日下午4時許，地點在河南鄭州。該大學生因為考試熬夜，當日上巴士後隨即找了一個靠窗位置然後睡覺。老翁之後上車，見到年輕的大學生即要求讓座：「你看不到老年人在你旁邊嗎？你怎麼不給我讓座？」大學生拒絕，2人開始爭吵，老翁更氣憤動手一連打了大學生4巴掌。

過程中大學生沒有還手，到站後便下車，然而留在車上的老翁突然倒地不起，送院不治，死因為心臟病發。老翁家屬得知噩耗難以接受，指老翁患有心臟疾病，須避免情緒過度激動，認為大學生要求老翁死亡負責，要求大學生賠償50萬人民幣（約55萬港元）。

法院審理認為，大學生毋須對老人的死負擔任何責任，判家屬敗訴。（示意圖／gettyimages）

法院審理後表示，無直接證據證明大學生曾用肢體暴力或刺激性言語刺激老翁，認為大學生行為未造成老翁任何侵害，故毋須對老人的死負擔任何責任，判家屬敗訴。

事件引來網民熱議，認為判決還大學生公道，「大快人心」，也有網民表示，大學生應反向老翁家屬追討賠償，不應忍，「平白無故被打了4巴掌，也應該索賠醫療費和精神損失費」、「遇到欺負就忍讓，只會無限度地縱容壞人囂張氣焰，也助長社會不良風氣」。