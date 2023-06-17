無戴bra！大懵女趕返工忘戴胸圍：路上還挺胸…　1招化解尷尬場面

趕着出門上班，有時可能會遺漏隨身物品，但這位女生也太大懵了吧？北京有1名「大頭蝦」女生，趕快換衣服上班，詎料從出門到乘搭地鐵都不為意自己原沒戴胸圍，直到離開地鐵時，衣服和胸部有摩擦，才發現自己是「真空」外出。由於時間緊迫，她只好硬着頭皮到公司，慶幸上衣比較寬鬆，所以一直坐在辦公室都無人發現，最終「安全」回家。樓主深感尷尬，惟網民紛紛留言稱自己也不愛戴bra外出，「不穿也没啥，我已經不穿了，非常涼快」，亦有過來人分享應急方法，「有次忘穿了（胸圍），到公司貼了兩塊膠布，自在一整天」。



樓主出門後才發現忘記沒戴胸圍，慶幸上衣比較寬鬆，所以一直坐在辦公室都無人發現。（小紅書圖片）

該名女生在「小紅書」圖文並茂表示，中午急趕着上班，換完衣服出門也沒有覺得任何不妥，「路上還挺胸抬頭，腰板拔的高高的」，乘搭地鐵也沒有感覺，直到離開地鐵時，「自己不小心碰到了」，才發現原來沒有穿胸圍，大感尷尬。她即時想了數個辦法，但最後決定「以不變應萬變」繼續上班，幸上衣比較寬鬆，所以遮掩到胸部，一直坐在辦公室都沒人察覺，直到下班就回家。

外卞時忘記戴胸圍可能很尷尬，有女生分享同類經歷的應急方法，「有次忘穿了（胸圍），到公司貼了兩塊膠布，自在一整天」。（Unsplash/Katherine Kromberg）

帖文引來不少網民留言，有女生坦言「我長期不穿，買的裙子也都是胸前有褶皺…整個人都輕鬆多了」、「不穿也没啥，我已經不穿了，非常涼快」，亦有人分享同類經歷的應急方法，「有次忘穿了（胸圍），到公司貼了兩塊膠布，自在一整天」、「我同事也是上班忘了，後來買了膠布」。

樓主感謝眾人建議，指出當時也想到再買一件胸圍或使用膠布，但是當時真的看不出沒戴胸圍，所以沒有進行特別處理，她亦想向忘記或不會穿的胸圍「絲打」說，「要做自己，自己舒服自己美就行」。