放生變殺生！海龜海面漂浮　龜殼遭噴「佛」字　網民怒斥無腦

不少人誤信將動物放回海面，令牠們重歸大自然免被宰殺，等於替自己積下陰德，但胡亂放生只會令無辜動物受苦。近日有台灣網民發現1隻海龜在海面漂浮，龜殼上更人寫上「佛」字，質疑放生團「是放這隻龜回大海被獵食性魚類追殺嗎？一點腦都沒有，怎麼不在自己背上刻『笨』」。帖文引來逾千名網民附和，紛紛留言指「可惡的人類」、「真糟糕」，亦有人反諷「還好啦，他還沒有把淡水烏龜丟在海裏放生！」、「幸好沒把陸龜丟海裏放生，會溺死」。



樓主在facebook群組「爆料公社」圖文並茂，圖中可見，海面上有一隻海龜，其龜殼有一個寫有「佛」的紅字，相信遭佛教徒用紅漆或紅油寫上，繼而被放下大海。樓主指出照片攝於台南保七南堤，痛批：「白痴放生團……在龜殼上寫紅字，是放這隻龜回大海被獵食性魚類追殺嗎？一點腦都沒有，怎麼不在自己背上刻『笨』？」

帖文引來逾千名網民一起留言狂罵，有人指出「佛也幫不了龜了」、「假慈悲！這不是放生，是送牠去見佛吧」，更有網民諷刺放生團「還好啦，他還沒有把淡水烏龜丟在海裏放生！」、「幸好沒把陸龜丟海裏放生，會溺死」。

其實本港過往也發生過類似事件，2019年2月14日農曆新年剛過，有市民分別在屯門龍鼓灘及蒲台島水域發現兩隻背上分別寫有「佛光普照」和「放生」字句、懷疑被放生的龜隻。兩龜最終一死一傷，死去一隻更是淡水龜，香港兩棲及爬蟲協會當時譴責事件，批評胡亂放生行為，令到無辜動物受苦；漁護署亦在社交專頁表示，不恰當放生動物容易導致對方死亡，甚至影響本地生態平衡，放生前應想清楚是否能令動物幸福快樂。