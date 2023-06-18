受地舖油煙味困擾　2樓大媽向路面射水反擊　禍及無辜被斥自私

無論是誰的錯，都不該禍及無辜吧？日前內地有居於2樓的婦人，因為不滿樓下經營飲食的商舖油煙味過重，經常向上熏，使她長期受強烈氣味困擾，忍無可忍下便用水喉往行人路射水，結果食客及途人要紛紛躲避，過程被人拍下在網上流傳。片段惹來網民熱議，有網民認為婦人極度自私，「你被餐飲店影響了，朝路人撒什麼氣」、「老人孕婦滑倒事情就麻煩了」；亦有留言同情婦人，感嘆民居根本不應和商用店舖並存同一樓宇，但說到底也不該以激烈手段報復。



內地有婦人因為不滿樓下經營飲食的店舖油煙味過重，並經常向上熏，長期受強烈氣味困擾下，便用水喉往下射水，行為惹來網民爭議。（網上影片截圖）

內媒報道，廣東東莞1名婦人居住於地下舖上層的2樓單位，某日被路人看見她在家中露台舉起水喉往樓下路面瘋狂射水，且維持近半小時。拍攝者陶先生稱，當時看見婦人拿着水喉往樓下的餐店射水，不少食客紛紛要躲進簷篷內，詢問附近居民得知，該婦人射水是為反擊樓下餐飲店油煙味太大，使她經常受煙熏味困擾。涉事餐館的工作人員表示，目前雙方正就事件進行協商，但不便透露詳情。

對於婦人無視途人，為報復地舖而射水洩憤，有網民直斥其行為自私，並勸勉她要理智點，「跟高空拋物有什麼區別？」、「買房的時候不知道下面是商舖麼，德性」、「你被餐飲店影響了，朝路人撒什麼氣」、「如果老人孕婦滑倒事情就麻煩了，害人不利已」。

不過有人則表示理解大媽長期受煙味影響，相信射水只是無奈決定，「住宅樓下餐飲應禁止明火和油煙」、「根本就不應該把商舖和居住弄在一起，商舖專門弄個樓不行嗎？」、「商住樓就是不能買」；亦有留言批評「雙方都有責任」。

（綜合）