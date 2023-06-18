4死車禍！17歲少開長途車累到睡着失控　一家四口飛墮河中溺斃

美國愛達荷州發生汽車墮海奪命車禍。1名17歲少女駕駛長途車，載着父親及兩名年幼弟妹，開車前往愛達荷州探望祖父。沒料少女司機途中疑因疲勞駕駛不小心睡着，導致軚盤失控令車子撞向路邊石堆，再彈飛墮下9米深的河中，一家四口無一生還。



綜合外媒報道，事件發生於本月10日，地點位於美國愛達荷州里金斯市（Riggins）附近的薩蒙河（Salmon River）。36歲男子米勒（Calvin Miller）與17歲女兒達珂塔（Dakota Miller）及10歲兒子傑克（Jack）、8歲女兒戴莉拉（Delilah），從華盛頓州開車啟程，前往探望居於愛達荷州的祖父。

意外發生時一家四口距離目的地約97公里，他們需駕駛私家車經愛達荷州里金斯市1段長長的高速公路，負責駕駛的17歲女兒達荷塔疑不小心睡着，導致軚盤失控，令車輛撞向路邊一堆石頭後，整架車飛墮約9米深的薩蒙河中，車上4人全部死亡。

米勒前妻布萊爾痛失一對子女，感到極度悲痛。（網上圖片）

警方調查後發現，車禍原因可能與開長途車引發的疲勞駕駛有關，「少女司機撞到一塊大石後，車輛在空中翻轉，最後倒掛跌入河中」，河水透過破碎的窗戶流入車中，導致一家四口溺死。

米勒前妻布萊爾（Zella Blair）接到噩耗時一度跪在地上痛哭，她悲痛地表示，「我不敢相信這是事實，一切都變了，我只想要我的孩子們回來」。她又指事發前米勒帶走兒子傑克及女兒戴莉拉，並無表明會坐長途車前往探望祖父，沒想到從此再見不到他們。而親友幫布萊爾在GoFundMe上設置募款活動，希望能夠幫助家屬度過難關。