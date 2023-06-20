恐怖！百萬蟋蟀侵民居　爬上牆極嚇人　女戶主口土：最惡心的1天

「當我們醒來時，整面牆都是蟋蟀！」，美國內華達州（Nevada）東北部埃爾科（Elko）近日受到蟋蟀侵害，數以百萬計的「摩門蟋蟀」（Mormon crickets）季節性遷徙時聚集到市內，令居民飽受折磨。其中1名居民科萊特（Colette Reynolds）早前在TikTok上載影片表示家中有成千上萬雙蟋蟀聚集，眼所能及的地方全是蟋蟀，而影片上載短短數天已有超過880萬觀看次數。



美國內華達州埃爾科（Elko）市民科萊特（Colette Reynolds）在社交平台表示，家門外聚集了成千上萬隻蟋蟀。（@auntie_coolette / TikTok影片截圖）

綜合外媒報道，當地市民科萊特（Colette Reynolds）和丈夫麥克（Mike Reynolds）於11日早上起床時，發現有數千隻蟋蟀圍在他們房屋周圍。雷諾茲夫婦的家佔地約3英畝，種了200棵樹及不同花卉，現已有近三分之一面積「被吞噬」。

從科萊特上傳到TikTok的影片可見，海量巨型蟋蟀趴在雷諾茲夫婦門外，外牆、廊下、行人步道、花園全是密密麻麻的蟋蟀。蟋蟀不斷爬動，畫面甚是嚇人。科萊特在片中表示蟋蟀覆蓋了家門外的車道和草坪，需要動用吹葉機「開出一條路」，才能到室外。科萊特多次強調「這絕對是最惡心的一天」，又帶着哭腔表示整晚無法入睡。

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科萊特稱她自小就在埃爾科居住，早已習慣每年都有蟋蟀遷徙時聚集，一般5日左右就會散去，但她從未見過數量這麼龐大的蟋蟀群，而且數天後數量不減反增，她更誇張表示「這是世界末日」。科萊特又形容這些蟋蟀「骯髒、惡臭、令人作嘔」，她為此茶飯不思，只好與丈夫請來除蟲公司幫助，但除蟲人員表示無能為力。

科萊特和丈夫嘗試用高壓水槍沖刷驅趕，在殺了近5,000隻後，失望地發現第二天「情況惡化了10倍」，因為活着的蟋蟀會圍起來把死去的蟋蟀吃掉。而且蟋蟀吸引了雀鳥聚集，她表示數百隻大烏鴉及鷹圍繞她家享受「蟋蟀大餐」，對此她感到絕望和焦慮，感覺像是被囚禁在家中。

而雷諾茲夫婦並非市內唯一受害人，就連市醫院也受影響。內華達州埃爾科交通部也在Twitter上發文提醒司機小心高速公路上密布的蟋蟀，因為蟲屍會令道路變得光滑，而當局已經在路上豎立警告牌及鋪沙降低意外風險。

根據內華達大學里諾分校研究，其實摩門蟋蟀並非真的蟋蟀，而是「盾背螽斯」，而在短時間內出現大量摩門蟋蟀，一直是市內問題，而這種情況與嚴重干旱有關。「摩門蟋蟀爆發」會令牧場、農田和家庭菜園帶來重大經濟損失，因此建議屋主可在花園周圍豎起光滑屏障，如用塑料薄膜緊緊包裹的鐵絲網，令牠們無法攀爬。

（綜合）