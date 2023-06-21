樂極生悲！大媽跳舞太投入　倒退拍片下秒跌入荷花池　結局糗大了

拍片打卡也要注意周圍環境！內地福建有一群大媽在荷花池邊步道跳移動式大媽舞，其中一名大媽倒退幫同伴拍影片，沒想到該大媽拍片太投入，沒有注意到後邊已「無路可退」，結果被護欄絆倒並以「倒豎葱」方式跌入荷花池，同行大媽瞬間被嚇呆。

影片引來網民熱議，認為「玩歸玩，鬧歸鬧，安全還是最重要」；也有大批網民看後爆笑，「這才是真正的荷塘月色」、「陸地上已經放不下大媽了」、「賠荷花沒有」。



內地福建有一群大媽在荷花池邊步道跳移動式大媽舞，其中一名大媽倒退幫同伴拍影片，結果被護欄絆倒並以「倒豎葱」方式跌入荷花池。（影片截圖）

綜合內地媒體報道，事發6月14日，地點在福建莆田一個荷花池。從網上流傳影片見到，至少6名大媽正在荷花池旁的步道上跳大媽舞。她們邊左右大幅度揮動雙手邊向前行，其中一名大媽則倒退行走，幫同伴拍攝影片，記下美好一刻。

然而該大媽拍片拍得太過投入，未留意原來已走到步道邊緣，結果被小腿高的護欄絆倒，並以「倒豎葱」方式從後跌入荷花池，相當驚險。同行大媽瞬間被嚇呆，走上前了解。幸運的是，大媽最後被拉上岸，並無大礙。

跌入荷花池過程逐格睇▼▼▼

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影片引來網民熱議，有人認為做何事都要注意環境，「玩歸玩，鬧歸鬧安全還是最重要」、「欄杆得加高了」；也有不少網民看後爆笑，「好想看到她頂着污泥爬上來的後續」、「這才是真正的荷塘月色」、「賠荷花沒有」、「原諒我不厚道的笑到停不下來」、「陸地上已經放不下大媽了」。