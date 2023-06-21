暗瘡處男勁賺12億日元　激戰300女誤墮騙局失身家　靠食蕉等翻身

港產喜劇電影《唐伯虎點秋香》中，擁有多名嬌妻的唐伯虎一度形容 「人生大起大跌得太快，實在太刺激」，日本亦有男子經歷了跌盪人生。該名「日本唐伯虎」繼承了4,000萬日元（約220萬港元）遺產後進行投資，財產逐漸激增至12億日元（約6,700萬港元），25歲前明明是暗瘡處男一名，暴發後搖身一變成為萬人迷，一度過住紙醉金迷的生活，甚至先後與300名女性交往上床，後來卻誤墮詐騙集團陷阱，到現時34歲的他已落得身無分文，只能借酒消愁及吃蕉過活，但他卻自信滿滿，甚至認為到40歲時可賺到100億日元（5.5億港元），並與美女結婚生子。



Yoshi 25歲前只是暗瘡處男，但憑住雄渾財力，先後和300名女性交往發生性關係。（Yoshi提供）

「日本唐伯虎」化名「Yoshi」透過投稿和接受訪問交代自己大起大跌的半生經歷，其父母原本住在神奈川縣，父親是工程師，母親雖然是家庭主婦，但從藝術學校畢業，有時會舉辦個人畫展。母親患有癲癇，有時突然病發需要入院，但通常可以即日出院回家，除此之外，母親表現正常，且尤其注重均衡飲食，令到Yoshi能健康成長。

可惜的是，母親某天獨自在家時突然病發，由於延誤了救治時間，送院後昏迷了足足1個星期，清醒後繼續留醫長達1年多，腦部手術亦失敗告終。由於無人照顧起居飲食，Yoshi開始放縱自己，令到皮膚和髮質出現問題，更出現滿臉暗瘡、脫髮和口臭情況，在班上受到孤立。

母親出院後全身癱瘓，還需要看護照顧，令到Yoshi產生更大壓力，高中時期開始輟學，甚至暫居祖母住所足不出戶打機，即使後來一度重拾書本，但一次又一次考試失敗而打擊其自信，好不容易才高中畢業升至大學，後來一度出國讀書。

Yoshi進行投資，由於眼光獨到，所以財產愈滾愈多。（Yoshi提供）

Yoshi的父母先後離世，他繼承了4,000萬日元（約220萬港元）遺產，開始進行股票和加密貨幣投資，由於眼光獨到，所以財產愈滾愈多，高峰時期擁有12億日元（約6,700萬港元）。25歲前仍然是暗瘡處男，但Yoshi憑着雄厚財力，先後和300名女性交往發生性關係。

在暴發的歲月，Yoshi每晚都到六本木和澀谷的酒吧和酒廊消遣，其間認識到1名投資者，聲稱可以2個月內賺到1.5倍利潤，「通常情況下，我會立即知道這是一個騙局，因為收益率太高，但我有一段非同尋常的經歷，從25歲的雙失處男到擁有300多段關係和12億日元的資產，所以我不再抗拒與常規不同的世界」，因而誤信對方，最終被騙走所有財產。

雖然曾賺到不少錢，但Yoshi誤墮騙局，最終被騙走所有財產。（Yoshi提供）

Yoshi目前透過信用卡分期付款的方式勉強維持生計，「有一段時間我住在前女友的家中，但我在六本木習慣和美女一起…如果我繼續拖着這段關係，只會讓前女友不開心，所以我們決定各奔東西」，Yoshi當時每晚頹廢到要飲2公升酒，不良習慣維持1年，「我想我不能再這樣下去了，所以今年初停止飲酒」，並且開始在便利店靠吃鯖魚罐頭、蛋白棒和香蕉過活。

現年34歲的Yoshi半生人大起大落，被問及有何感受時，他表示「相信這個世界是弱肉強食，我只是1名弱者，需要變得更強，怨恨並不能幫助前進，我也不會拿回被騙走的金錢…目標是在今年年底前作為戀愛顧問賺取1,000萬日元（約55萬港元）…到40歲的時候，我想至少積累100億（5.5億港元）的資產」，至於異性關係，Yoshi形容感到滿意，甚至希望日後可以和美女生兒育女。

（綜合）