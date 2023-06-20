消費券電騙？收「+852」短訊稱抽查資格　認住4號碼唔覆隨時無錢

【消費券2023／抽查／須知】第二期消費券2000元將於7月16日發放，不過近日多名網民表示，收到「+852」短訊，聲稱要就消費券計劃「在港居住的要求」作進一步審查，要求他們在3個工作天內致電短訊內提供的電話聯絡，質疑是否電話騙案。事件引來網民熱議，有人認為是假電訊籲勿上當，也有人指並非騙案，「是真的，短訊沒有link，打電話去即可」、「唔理就會收唔到第二期消費券」。

翻查政府消費券計劃網站，的確有列明會就消費券「在港居住的要求」作抽查，但只會透過4個特定號碼聯絡登記人，大家收到短訊時要認清。另外，如遇上抽查，需要提交什麼文件？電話費單、購物單據又是否接受？以下一一話你知。



第二期消費券2000元將於7月16日發放。（資料圖片）

消費券計劃第二期2000元將於7月16日派發，有網民於Facebook群組上載圖片，表示「無端端收到呢個短訊，有冇其他人都收到，要人哋3日之內回覆？ 真定假？」。

從圖片見到，短訊號碼是「+852 22419400」，內容提到「2023年第二期消費券計劃（參考編號：XXXXXXXX）你已被揀選就有關在港居住的要求作進一步審查。請在3個工作天內致電 22419400聯消費券計劃秘書處。查詢：185000」。

有網民於Facebook群組上載圖片，表示「無端端收到呢個短訊，有冇其他人都收到，要人地3日之內回覆？ 真定假？」。（網上圖片）

事件引來網民熱議，有人認為是假電訊籲勿上當，「假」、「疑真疑假的短訊」、「短訊內話要3日內回覆先覺得怪，如果有人在此段時間不在港叫佢點覆呢」、「打咗去聽到句機械聲，就收線」。也有人指並非騙案，「是真的，短訊沒有link，打電話去即可」、「如果係真，唔理就會收唔到第二期消費券」、「185000係真政府消費券熱線，Google都search到，可以打去問咗先」。

翻查政府消費券計劃網站，的確有列明會就消費券「在港居住的要求」作抽查，但只會透過以下4個特定號碼聯絡登記人，大家收到短訊時要認清。

翻查政府消費券計劃網站，只會透過以下4個特定號碼聯絡登記人。（消費券計劃網頁）

而樓主後來更新帖文，已致電相關電話，確認是消費券計劃辦事處短訊。

消費券2023抽查須知｜可提供證明文件一覽 唔覆隨時無錢？



不過，如果遇上抽查，需要提交什麼文件？電話費單、購物單據又是否接受？ 根據網頁，消費券計劃秘書處或其委聘的承辦商，會要求被抽查的登記人提供文件證明「沒有在2023年5月29日之前的36個月」一直不在香港，證明文件可以是「可提供租約」、「工作紀綠」、「購物單據」等。

但如果登記人是因為計劃下認可的原因，包括「綜援長者廣東及福建省養老計劃」、「在香港以外獲有關當局認可的學校／大學就讀」、「由勞工處推行的『工作假期計劃』參加者」，以及「因健康問題須在香港以外住院」等，須提供「在香港以外就讀的入學證明」、「在香港以外住院的醫院證明」等證明文件。

（消費券計劃網頁）

有關登記人須在收到短訊通知後，按要求盡快提供相關證明文件；如登記人較遲遞交所需文件，或秘書處及其承辦商需較多時間核實文件等，合資格登記人收取消費券時間或會因此受影響，希望巿民理解。