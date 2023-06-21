港鐵站有糞便？西灣河月台驚現啡色異物　網民：有鞋印　港鐵回應

港鐵月台有糞便？有港男日前在網上發文，指在港島線西灣河站月台發現疑似糞便，照片所見，月台幕門候車位有灘啡色流質狀異物，下車方向的箭嘴上有個鞋印。不少網民認為有人在月台大便，但相信是肚痾，而且份量之多疑似是脫褲或者穿裙排泄，但在公眾場所也應盡量忍，亦有人推測是失禁，又指責地鐵一早就應該設置洗手間，「好落後」。



港鐵回覆《香港01》表示，6月19日早上約8點35分，西灣河站往堅尼地城方向的月台車尾位置有乘客發現污物，職員已安排清潔人員清理。



有網民6月19日在西灣河站月台發現疑似糞便。（fb群組「扮工室Online」圖片）

樓主在facebook群組「扮工室Online」上傳照片，指6月19日在西灣河站月台發現異物。照片所見，該位置應該是車頭或車尾，月台幕門對出的排隊位有一灘淡啡色流質狀異物，疑似曾被踩中，附近有液體，落車方向的箭嘴上方有個鞋印。

網民們一看直指有乘客在港鐵站大便，「有鞋印，有人踩中咗了」，而且可能曾脫褲或着裙才會漏出大量糞便，「當場除褲瀨？唔似喺條褲跌出嚟喎」。但亦有人覺得「似係褲都除唔切」、「不要妄下判斷，有可能係有長者失禁，瀨咗都唔知」。

部份人相信該名乘客不是故意，「可想而知事主當時經過一段十分煎熬嘅過程，忍受一次又一次嘅衝激，最後按奈不住」、「肚痛肚痾邊個未試過，點痛都忍到有廁所為止…再唔係又話可能係失禁，失禁唔識着定成人尿片㗎咩，咁嘅情況仲邊有藉口㗎」。

港鐵回應指，收到乘客反映，指於往堅尼地城方向的月台車尾位置發現有污物。（示意圖／資料圖片）

然而，有留言則覺得問題在於港鐵多年來不在西灣河等部份地鐵站設廁所，「完全唔明香港地鐵站點解可以咁多年都無洗手間，真係好落後」。至今絕大部份地鐵站只有員工廁所，一般乘客要詢問才可使用，「我估九成人都唔知，知都唔敢問」、「正確做法，可向月台當值職員要求去廁所，每個月台都有啲秘密廁所平常人去唔到的」。

港鐵回覆《香港01》表示，6月19日早上約8時35分，西灣河站職員收到乘客反映，指於往堅尼地城方向的月台車尾位置發現有污物，車站職員到現場了解及隨即安排清潔人員清理。港鐵呼籲乘客為己為人，共同營造清潔及舒適的乘車和候車環境。

（facebook群組「扮工室Online」）