小欖精神病院出院留念袋使用文瘋傳！網民籲團購　懲教平機會回應

網上流傳1款「小欖精神病治療中心出院留念袋」，上面印有懲教署徽章，帖文自周二（20日）於多個facebook群組及討論區瘋傳。有市民疑在香港使用這款布袋，聲稱使用後「坐地鐵和巴士都有人主動讓座」、「行街左右兩邊都有警察尾隨護送」，事件吸引大批網民留言，詢問如何購買、團購等，認為「可以進入無敵狀態」，相關布袋在淘寶網及二手拍賣平台Carousell均有售。



懲教署回覆《香港01》表示，從未生產該布袋，亦未授權任何人使用懲教署徽章生產該產品，已將個案轉交相關執法部門跟進調查。



平機會回覆《香港01》指，任何針對精神病患者和康復者的負面言論，包括開玩笑、帶侮辱性的言論皆不恰當，特別是本港近日發生個別關注精神病患者的事故，相關言論無助大眾了解精神病患。針對精神病患者和康復人士作出冒犯和侮辱的言論，或藉公開言論／活動煽動對有關人士的仇視、嚴重鄙視或強烈嘲諷，有可能構成《殘疾歧視條例》下的違法騷擾和中傷行為。



香港網絡自周二（20日）起瘋傳帖文，有人疑在香港使用一款「小欖精神院病出院留念袋」，並提及「用後感」。（網傳圖片）

近日發生的社會事件，再度勾起大眾對精神病患及康復者的關注。本周二（20日）香港多個facebook群組及討論區瘋傳帖文，有網民展示布袋照片，上面印有「小欖精神病治療中心出院留念」字樣，中間有香港懲教署徵章，寫道：「自從返工用了呢個環保袋之後，同事對我都是客客氣的，坐地鐵和巴士都有人主動讓座，連行街左右兩邊都有警察尾隨護送，我覺得香港愈來愈安全。」帖文一出旋即被截圖，轉載到多個地區群組及討論區。

帖文在網上瘋傳，不少人連繫到近日發生的社會悲劇，提出想買，甚至要求團購，「可以進入無敵狀態」、「我會袋住個刀柄」、「搞到我都想攞返張白卡」、「邊度可以攞到」、「仲稀有過白卡，好似要幾個醫生一致同意先畀出院」、「啲白卡準備斬落嚟時，就拎呢個袋出嚟，一知道係同路人，可能會停低」。

網民另外提到，網上有售「青山醫院出院留念袋」，但有留言提醒，「小欖」版本「有威力啲，因為佢係收精神病犯人、還押犯及羈留者，而青山嗰啲係純病人」，不少人揚言「攪個團購」。

不過亦有fb專頁及網民批評使用該布袋及相關的言論，直指是「地獄梗」，認為有些人覺得好笑，但會令關懷精神健康及精神病患者的人士多年來對消除偏見的努力付諸流水，「造呢個袋根本大癲」、「質素下降到公然歧視精神病患者以及拿悲劇開玩笑的地步」。

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翻查網上資料，該布袋在淘寶網及二手拍賣平台Carousell均有人出售，部份淘寶商家列明該款布袋是「惡搞」商品，另有多間內地精神病院的版本；而Carousell賣家出售的版本款式和淘寶網一樣，有人描述為「Hit爆小欖精神病院出院紀念帆布袋」、「喺白卡當道嘅香港梗係要買返個傍下身」。

懲教署回覆《香港01》表示，署方從未生產過該款布袋或授權任何人士使用懲教署徽章生產該產品。懲教署已將個案轉介相關執法機構跟進調查。

平機會指，針對精神病患者和康復人士作出冒犯和侮辱的言論，有可能構成《殘疾歧視條例》下的違法騷擾和中傷行為。（資料圖片）

就疑針對精神病患的言論，平機會回覆《香港01》表示，任何以精神病患者和康復者為對象的負面言論，不論是歧視、中傷、挖苦、開玩笑或是帶侮辱性的言論皆不恰當，特別是近期本港社會發生了個別關於精神病患者的事故。平機會指這些言論無助社會大眾了解精神病患，亦不利患者和康復者融入社會，絕不可取。

平機會提醒，針對精神病患者和康復人士作出冒犯和侮辱的言論，或藉公開言論／活動煽動對有關人士的仇視、嚴重鄙視或強烈嘲諷，有可能構成《殘疾歧視條例》下的違法騷擾和中傷行為。

平機會重申精神病患與暴力並無必然關係，市民毋須對精神健康有需要的人士，抱有不必要的恐懼，亦不應對他們作出標籤，甚至歧視，大家應該以包容和諒解的心態，接納和包容精神病患者和康復者，好讓他們融入社會，建立生活。

（綜合）