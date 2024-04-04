六合彩頭獎$4000萬今晚攪珠｜這6個號碼攪出最多+2招提高中獎機會

【六合彩2024攻略／金多寶／複式／單式／賽馬會投注站／過去攪珠結果／頭獎機率】六合彩周四（4月4日）晚上9時30分進行的新一期攪珠，若以10元一注獨中，估計頭獎基金可獲高達4,000萬元彩金。

是次六合彩攪珠會在周四（4月4日）晚上9時15分截止投注。究竟過往哪些號碼中獎率最高？複式投注點計？如果買8個字複式要幾多錢？以下一一解答，而用複式和膽拖注項可提高中獎機會，但支出也會更多。



六合彩結果｜今期中獎號碼即時看+領獎3大須知 過期限會沒收獎金

六合彩有49個數字，《香港01》從馬會數據歸納近15個月攪出號碼次數，到底哪個號碼最旺呢？大家買六合彩之前可以留意。

根據以上圖表，近15個月攪出最多頭6個號碼，分別是3號、8號、12號、18號、32號、39號。

還有1點要留意，有8個號碼原來近1個月都沒有攪出，包括：14號、17號、25號、26號、27號、33號、37號、47號。

六合彩複式八個字幾多錢？



較多人關注的問題，是六合彩不同注數要多少錢？複式、八個字又要多少錢？看看以下圖表就知道▼▼▼

10大最幸運投注站



除了選擇號碼，亦可到最幸運投注站外或附近沾沾旺氣，以下歷年六合彩中頭獎次數最多投注站，大家可參考。

10 大幸運投注站地圖位置。（馬會）

如果幸運中獎，須在指定時間前登記及領獎。究竟何時截止領獎？如果遺失了彩票又要如何處理呢？

六合彩領獎須知＋期限！遺失彩票點算好？▼▼▼