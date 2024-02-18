六合彩$800萬周二攪珠｜這8個號碼攪出最多+2招提高中獎機會
撰文：布萊恩
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【六合彩2023攻略／金多寶／複式／單式／賽馬會投注站／過去攪珠結果／頭獎機率】六合彩在周二（2月20日）晚上9時30分進行的攪珠，若以10元一注獨中，估計連金多寶頭獎基金可獲高達800萬元彩金。
是次六合彩攪珠會在周二（2月20日）晚上9時15分截止投注。究竟過往哪些號碼中獎率最高？複式投注點計？如果買8個字複式要幾多錢？以下一一解答，而用複式和膽拖注項可提高中獎機會，但支出也會更多。
六合彩結果｜今期中獎號碼即時看+領獎3大須知 過期限會沒收獎金
六合彩有49個數字，《香港01》從馬會數據歸納近14個月攪出號碼次數，到底哪個號碼最旺呢？大家買六合彩之前可以留意。
根據以上圖表，近14個月攪出最多頭8個號碼，分別是2號、3號、4號、8號、12號、18號、20號、32號。
還有1點要留意，有8個號碼原來近1個月都沒有攪出，包括11號、16號、28號、33號、35號、37號、42號、44號。
六合彩複式八個字幾多錢？
較多人關注的問題，是六合彩不同注數要多少錢？複式、八個字又要多少錢？看看以下圖表就知道▼▼▼
10大最幸運投注站
除了選擇號碼，亦可到最幸運投注站外或附近沾沾旺氣，以下歷年六合彩中頭獎次數最多投注站，大家可參考。
如果幸運中獎，須在指定時間前登記及領獎。究竟何時截止領獎？如果遺失了彩票又要如何處理呢？
六合彩領獎須知＋期限！遺失彩票點算好？▼▼▼
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