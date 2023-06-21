惡心！外傭幫換枕頭　女僱主翻找驚見「利市藏染血衛生巾」嚇呆

天天使用的枕頭竟暗藏「秘密」？有女子在網上發帖指自己枕頭下出現異常，她指家中枕頭套一向由外傭幫忙更換，直至外傭離職後，她自己換枕頭套時才發現枕頭下有個利市封。她丈夫好奇打開後，竟發現裏面是剪成闊條狀的染血衛生巾！



女子發文稱在枕頭下發現利市封，裏面有4塊被剪開的染血衛生巾。（FB圖片）

該名女僱主在Facebook群組「香港靈異故事群」發帖，表示以前有請外傭時，都是由外傭更換床單及枕頭套，當時不曾為意，見枕頭袋內有1個利市封，只以為是長輩給的「好意頭」東西，就這樣一直使用。

後來外傭離職，她自己換過數次床單及枕頭袋，始終保留着那個利市封。直至近日，她丈夫無意見到利市封，發現封口十分緊實，被人以膠紙封好，他好奇撕開竟發現裏面暗藏玄機，「係剪開過帶血嘅M巾」。

從照片可見，利市封放在紙巾上，正中間被撕開，旁邊放着4塊被剪開的染血衛生巾，顏色呈黯啡色。樓主對此十分不安，故發文詢問網民。

帖文引起網民熱議，不少人高呼「惡心」，「我睇完反咗胃」、「好癲」、「即刻想check自己枕頭」、「你老公有冇嘔，我睇到都想嘔」，也有人關心衛生巾氣味問題，「最好嘢係咁多年都唔臭唔發霉嗰下好嘢」、「可能每個月換啲新鮮嘅落去」。

（香港靈異故事群）