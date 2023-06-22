元朗驚見男童坐駕駛座　扭軚盤開水撥：網民轟好危險：家長喺邊？

獨留孩童在車上隨時對道路安全造成危險。最近有網民就在社交平台分享影片，顯示元朗1輛停泊在路邊的私家車，竟有男童坐在駕駛座上，甚至一度扭軚盤和開水撥，而車內疑似沒有其他人陪同。不少網民紛紛炮轟車主，批評獨留兒童在車上，對其他道路使用者和該名男童均構成危險，呼籲片主向相關部門舉報。



有網民在社交平台分享影片，顯示元朗1輛停泊在路邊的私家車，竟有男童坐在駕駛座上，甚至一度扭軚盤和開水撥，引來大批網民炮轟車主。（fb影片截圖）

該網民周二（20日）於facebook群組上傳影片，顯示事發於元朗，1輛黑色私家車停泊在路邊，1名男童則突然坐上駕駛座，他先抱着軚盤，誤啟動了水撥，又一度往右方扭軚盤，其後則頭靠車窗四處張望，疑似想打開車門。在長約1公鐘的影片，車內沒有其他人在場阻止該名男童。

帖文很快便引來網民關注，認為車主獨留兒童在車上的舉動太危險，「個家長去咗邊？好危險」、「釘得牌」、「告埋疏忽照顧兒童」、「唔覺意畀個小朋友拉開車門跌出車外，咁啱又有車經過，咁就一世」、「其實要報警，好危險」、「水撥開到，堂軚扭到，着住車咁危險」。

+ 1

根據《道路使用者守則》第5章，12個月或以下（或體重9公斤以下不能自己坐穩的嬰兒），應讓他們躺在便提式嬰兒床上或嬰兒籃內，該嬰兒床應放在汽車後座，並用繩帶固定在後座。而9個月至4歲（或體重9至18公斤可自己坐穩的兒童）最好使用兒童安全椅，兒童須由繩帶繫於安全椅中，而兒童安全椅亦須根據廠商指示穩固地安裝於車廂內。

至於3歲至12歲（或體重15至36公斤的兒童），須使用由一條腰帶及兩條肩帶組成的兒童安全帶；或是選用普通安全帶加配高墊，連同背後橫帶用以調整斜帶位置。12歲以上（或體重超過36公斤的青少年）則可使用普通安全帶。

香港法例容許3歲以下兒童坐在私家車、私家小巴或貨車的前座，但必須使用認可的兒童束縛設備。如沒有兒童束縛設備，這些兒童乘客便須使用一般的安全帶。法例強調，前座乘客切勿抱着兒童，或讓他們坐在膝上，以免一旦發生意外，兒童會被夾在成年人與汽車儀錶板之間，或被拋出車外。