盲人𥄫女？視障男健身房被女子誣衊「色瞇盯着」　伸冤後續竟更慘

喜劇演員周星馳主演的電影《國產凌凌漆》中，黃一飛飾演的盲人接受死刑前大叫冤枉，哭訢「你哋居然屈一個盲人話佢偷睇國防機密咁離譜」，外國竟發生類似荒誕情節。英國一位身型健碩的盲男在健身房做運動，其間被一名女性指控一直色瞇瞇盯着看，雖然他已經解釋自己其實是盲人，但無人願意理會，最後盲男被趕出健身房，誇張遭遇在網上引起關注。



艾迪森在TikTok交代事件。（「blindtobes」TikTok影片截圖）

現年21歲的艾迪森（Toby Addison）住在奇切斯特（Chichester），11歲時開始喪失視力，目前剩下百分之四視力，但他沒有向命運低頭，除了主修心理學及輔導學之外，還經常在網上分享生活，包括健身和踢波，身型非常健碩，甚至標榜自己是一名盲人足球運動員，其TikTok帳戶吸引25萬人追蹤。

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艾迪森近日接受訪問和在TikTok交代17歲時發生的一次荒誕遭遇，由於自己外形可能不太像盲人，當時只是直視前方，不幸的是，剛好有一名女子在我前方做運動，「她走過來問我『很享受你看到的嗎？』我第一時間沒有發現她是在和我說話，結果女子很生氣，繼續問『為什麼要一直盯着看？變態！』」。

黃一飛飾演的盲人接受死刑前大叫冤枉，哭訢「你哋居然屈一個盲人話佢偷睇國家機密」。（《國產凌凌漆》電影截圖）

艾迪森此時才知道自己被對方誤會，立即道歉和解釋自己是盲人，甚至取出手杖證明，但女子完全不相信，只叫他「閉嘴」，更向健身室職員求助，職員同樣不相信艾迪森，最終他狼狽被趕出健身室。

回想是次尷尬事情，艾迪森傷心表示，這件事造成很大打擊，希望這位女子日後可以體諒傷殘人士。他事後沒有重返涉事健身室，改往另一間健身室繼續健身，更和職員打成一片。

（綜合）