儲蓄增長客戶專做呢2件事！銀行前職員爆細節：一般人沒有的習慣

不少人都關心自己有多少存款，但原來細微行為已經反映到儲蓄增長或減少。日本1名前銀行職員大爆自己觀察和工作經驗，發現儲蓄增長的客戶通常會做2件事，形容是「一般人沒有的習慣」，提醒其他人如果想存錢，可以參考做法。



儲蓄增長的客戶到銀行時，通常會做2件事。（Getty Images）

日本前銀行職員飯島道子撰文表示，如今民眾可以透過不同方法進行各種交易，無須前往銀行，即使他們進入銀行，可能只會花了很短時間通辦理手續，但願意存錢和儲蓄增長客戶則傾向在銀行時逗留更長時間，當他們在銀行完成相關手續後，會詢問有關交易的問題。

飯島道子指出，不少人在銀行處理完事情便會盡快離開，但其實有許多消息需要前往銀行觀察才能發現，有客戶會將前往銀行當成「難得機會」，主動向銀行職員詢問相關問題，上述行為是「一般人沒有的習慣」。

日本前銀行職員飯島道子撰文分享理財貼士。（網上圖片）

另外，飯田道子觀察到一般人只會關心自己餘額，例如手頭上仍有多少錢，但是願意存錢和儲蓄不斷增長的客戶往往會查看金錢流向，記錄他們從哪裡收到多少錢、向哪裡支付多少錢，仔細記錄收入和支出，甚至透過網上銀行服務檢查資金流。

飯田道子指出，檢查金錢流向非常重要，讓民眾留意到餘額，檢查自己有否浪費金錢，而且對自己儲蓄有更多了解，增加存錢動力，她亦強調如果想存錢和增加儲蓄，就應該開始關心自己資金流向。

（All About）