台法律界#MeToo│法官傳半裸照騷擾女同事　下屬慘受欺凌崩潰圖死

台灣#MeToo風波由政治圈燒到演藝圈，近日連法律界都被爆出法官傳半裸照騷擾女同事的驚人事件。今年2月台南地院有人爆料，指1名徐姓法官發半裸照片騷擾女同事，更經常情緒勒索及言語欺凌書記官及助理，甚至有助理服藥自殺未遂，還被要求以支援名義繼續共事。近日台灣監察院出手，要求調查該法官有否違反倫理規範，及法官職場欺凌行為是否長期被漠視。



台灣有法官被指發半裸照騷擾女同事，更言語欺凌書記官及助理。（示意圖／資料圖片）

台媒今年2月份爆出徐姓法官傳半裸照騷擾女同事及言語欺凌書記官及助理事件。該法官調回台南地院僅5個月就換了3名書記官及2名助理，部份人難忍情緒勒索及言語欺凌申請調職或尋求心理治療，有助理更因壓力過大服安眠藥尋死。

當時台南地院人士向《鏡週刊》爆料，該法官經常言語欺凌同事，用羞辱性言語鬧下屬，「你怎麼連這個都不懂」，有書記官和他共事2個月就受不了，指法官每說1句都以「你他X的」開頭，精神受創下要請假。更有助理與該法官共事4個月後情緒崩潰，在家中服藥自殺未遂。事後地院竟要求該助理再以支援名義，繼續和徐姓法官共事。台南地院庭長解釋，該法官剛調回去，希望工作上快上手，壓力大下情緒急躁，相信是對事不對人。

有助理與該法官共事4個月後情緒崩潰，在家中服藥自殺未遂。（示意圖／資料圖片）

監察院日前有監察委員要求調查事件，認為依法官倫理規範第5條規定，法官應保有高尚品格、謹言慎行、廉潔自持，避免有不當或易被認為損及司法形象之行為。法官助理有主管與下屬關係，或出現濫權及不公平對待等職場欺凌行為。

監察委員紀惠容、林國明、王美玉認為要釐清多件事，包括實情為何，徐姓法官有沒有違反法官法及法官倫理規範、台南地院的調查程序是否客觀公正。另外又提及法官的職場欺凌行為是否長期被漠視，如何保障受害人利益，及現時是否有申訴管道，以上種種都探究。

（綜合）